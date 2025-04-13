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Ось що вони роблять у святий день, – Стаховський відреагував на жахливий обстріл Сум

Володимир Максименко — 13 квітня 2025, 12:25
Ось що вони роблять у святий день, – Стаховський відреагував на жахливий обстріл Сум
Сергій Стаховський
Instagram

Колишній український тенісист Сергій Стаховський висловився про ракетний обстріл Сум, який забрав життя не одного десятка цивільних.

Спортсмен опублікував пост в Instagram Stories.

"Сьогодні святий день для православної церкви. Ось що роблять росіяни в такий день, які позиціюють себе християнами.

Балістична ракета по центру Сум. Терористи – ось хто вони", – написав Стаховський.

За даними Української правди, наразі відомо про 21 загиблого та понад 20 людей отримали різного ступеня поранення.

Раніше двоє футболістів Кривбасу залишили клуб через ракетні обстріли України.

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Сергій Стаховський

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