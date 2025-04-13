Ось що вони роблять у святий день, – Стаховський відреагував на жахливий обстріл Сум

Колишній український тенісист Сергій Стаховський висловився про ракетний обстріл Сум, який забрав життя не одного десятка цивільних.

Спортсмен опублікував пост в Instagram Stories.

"Сьогодні святий день для православної церкви. Ось що роблять росіяни в такий день, які позиціюють себе християнами.

Балістична ракета по центру Сум. Терористи – ось хто вони", – написав Стаховський.