Відбулася церемонія запалення вогню Паралімпійських ігор-2024
В англійському Сток-Мандевіллі відбулася церемонія запалення паралімпійського вогню напередодні Паралімпіади-2024. Саме в цьому місті зародився паралімпійський рух.
Паралімпійські ігри-2024 відбудуться в Парижі з 28 серпня по 8 вересня. Змагання відбудуться на тих самих майданчиках, які перед цим використовувалися для літніх Олімпійських ігор 2024 року.
Раніше збірна України оголосила заявку, до якої увійшли 140 спортсменів. Українські представники змагатимуться за нагороди у 17 видах спорту. Найбільша кількість українських паралімпійців буде представлена у плаванні (37). У легкій атлетиці від України буде 28 паралімпійців.
На минулих Паралімпійських іграх у Токіо збірна України завоювала 98 медалей (24 + 47 + 27). Найкращий результат наші паралімпійці досягли на іграх в Ріо: 41 + 37 + 39.