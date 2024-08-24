Відбулася церемонія запалення вогню Паралімпійських ігор-2024

В англійському Сток-Мандевіллі відбулася церемонія запалення паралімпійського вогню напередодні Паралімпіади-2024. Саме в цьому місті зародився паралімпійський рух.

Паралімпійські ігри-2024 відбудуться в Парижі з 28 серпня по 8 вересня. Змагання відбудуться на тих самих майданчиках, які перед цим використовувалися для літніх Олімпійських ігор 2024 року.

The Paralympic flame has been lit! 🔥



In an event supported by @SamsungMobile, the Paralympic Flame for the Paris 2024 Paralympic Games was created at Stoke Mandeville, the birthplace of the Paralympic Movement.



📷 by John Phillips/Getty Images pic.twitter.com/DZlslKmUKi — Paralympic Games (@Paralympics) August 24, 2024

Раніше збірна України оголосила заявку, до якої увійшли 140 спортсменів. Українські представники змагатимуться за нагороди у 17 видах спорту. Найбільша кількість українських паралімпійців буде представлена у плаванні (37). У легкій атлетиці від України буде 28 паралімпійців.

На минулих Паралімпійських іграх у Токіо збірна України завоювала 98 медалей (24 + 47 + 27). Найкращий результат наші паралімпійці досягли на іграх в Ріо: 41 + 37 + 39.