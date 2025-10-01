Зірковий український сумоїст відвідав благодійний захід у Японії

Українець Данило Аонішікі Явгусишин, який виграв 11 матчів на осінньому турнірі Великого Сумо та отримав нагороду за техніку, взяв участь у благодійному заході, що відбувся в храмі Сенсодзі в районі Тайто, Токіо.

Про це повідомляє Sponichi.co.jp.

Метою кампанії є збір коштів для підтримки соціальних проектів: допомоги літнім, людям з інвалідністю, дітям, заходів з ліквідації наслідків стихійних лих тощо. Цьогорічна ціль – 17 млрд єн.

На заході також був міністр праці та соціального забезпечення Японії Кацунобу Като та актор Маено Томоя.

Данило отримав слова підтримки від багатьох людей, які зробили пожертви. Вирішивши взяти участь, Аонішікі зазначив: "Хоча в Україні є подібні заходи, я ніколи не брав участі, тому це був чудовий досвід. Я радий, що зробив це".

21-річний Явгусишин проживає в Японії з березня 2022-го. Данило досяг рангу комусубі. Відповідне рішення на початку вересня прийняла Японська асоціація сумо.

Він став першим українцем, якого підвищено до сан'яку. Сан'яку поділяєтья на наступні ранги:

Йокозуна (найвищий)

Одзекі (старший сан'яку)

Секівакі (молодший сан'яку)

Комусубі (молодший сан'яку)

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, задля виступів обирають собі ім'я. Данило стався називатися Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо-декоративна тканина з шовковою основою – прим.). Це метафора, яка може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.

Прізвисько Aрата він взяв від свого друга, капітана сумо клубу Arata Yamanaka, який допоміг Данилу переїхати в Японію.

Один із боїв Данила на турнірі в Токіо.