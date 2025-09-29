Битва йокозун, українець Аонішікі продовжує шлях до озекі: завершився турнір сумо Акі-Башо в Токіо

У Токіо на арені "Рьогоку Кокугікан" завершився турнір Акі-Башо з сумо.

Оглядач сумо на "Чемпіоні" Артем Чебан розповість детальніше про вирішальний плейоф між йокозунами, а також результати українців – Данила Аонішікі Явгусишина та Сергія Шіші Соколовського.

....

У вересні в Токіо проходив Чемпіонат світу з легкої атлетики. Весь світ був прикутий до екранів, та дивився, що відбувається в Японії.

Для самих же японців, судячи з трансляцій в готельних рецепціях, цікавішими були не зовсім "легкі атлети". Я б сказав – зовсім нелегкі атлети.

Акі Башо – вересневий турнір з сумо, що проходив у Токіо з 14 по 28 вересня, зібрав майже всіх відносно здоровими та готовими.

Давайте розберемось з основними героями, та які задачі стояли перед ними до турніру.

Сергій Шіші Соколовський ледь залишився в топ-дивізіоні, маючи 7-8 на минулому турнірі, з позиції Маегашира 17. Оскільки наразі є непарна кількість сумоїстів в санʼяку (один озекі), то банзуке розширили до М18, та поставили туди Сергія.

Цього разу пішло все набагато краще і Сергій не тільки залишається в макуучі (найсильніший дивізіон - примю), а й досить сильно підніметься в банзуке (загальний рейтинг сумоїстів - прим.). Перший стрибок до М11 був досить болючим, але Сергій переміг кілька суперників цього рангу, тому сподіваємося, що він там закріпиться.

Вакатакакаге (Wakatakakage) – секіваке – був на своєму шляху до озекі. Шанси були і раніше, проте травми відкидали його аж в дивізіон макушити. У травні японець мав рахунок 12-3 (джун юшо), в липні 10-5, і для отримання рангу озекі – потрібен був рахунок 11-4. І якщо першу частину турніру ще можна було вважати допустимою (4-2 після 6 днів), то Аонішікі почав йому дуже невтішну серію програшів, що похоронили шанси на підйом. Тільки 6-9 на цьому турнірі. Тепер є потреба починати все спочатку, можливо навіть з рангу маегашири.

Молоді та перспективні

Поряд з Аонішікі з молодих і перспективних можна виділити Кусано (М6) та Хакуохо (М2). Обоє починали карʼєру досить високо через результати в студентських турнірах. Обоє отримали низку спеціальних нагород вже в дебюті в макуучі, але на відміну від Данила, поки що пригальмували свій ріст в рангах. Також показали однаковий результат 8-7 у цьому турнірі, що дасть їм невеличкий приріст в банзуке в листопаді.

Що цікаво, Хакуохо, хоч і показав посередній результат в останніх двох турнірах, став грозою для Оносато. Уже 2 турніри підряд він збирає по Золотій Зірці (Kinboshi) з чемпіона.

Виступ Данила Аонішікі Явгусишина

Молода українська зірка сумо продовжує сяяти. Чотири рази підряд Данило завершує турнір з рахунком 11-4. Рахунок змінюється, проте суперники уже топові. 2 перемоги поспіль з озекі Котозакурою, 2 перемоги роспіль з йокозуною Хошорю, перемога над усім рангом санʼяку крім Оносато показує, що він на своєму місці. Або ж ще на шляху до свого місця.

Цього разу, до речі, він не отримав кінбоші, бо вже сам перебуває в санʼяку. Також 2 турніри підряд українець отримує нагороду за техніку. Перемога над Хошорю – це насолода, та рухами та стилем нагадала мені легендарні поєдинки Асашорю та Хакухо.

Перемоги над Абі та Такаясу – це приклад стійкості та холодного розрахунку. Витримувати такі кількість стусанів в голову і після того в академічному стилі закінчувати бої – це показник класу.

Бої з Хакуохо та Тамаваші показують силу в боротьбі з захопленими маваші. Спокійно, чітко, з нелюдською силою, проте без занадто великого завалу вперед.

Найімовірніше, Данило отримає ранг секіваке в результаті цього турніру, а також буде на шляху до озекі.

Як ми і обговорювали, щоб отримати ранг озекі, потрібно набрати 33 перемоги за 3 турніри. Наразі після 2 турнірів у Данила 22 перемоги, а це значить, що йому знову потрібний рахунок 11-4. Будемо сподіватися на послідовність Аонішікі в результатах.

Сьогодні голова комісії суддівства та підвищень давав інтервʼю, і сказав, що саме вересневий турнір є початком шляху до озекі для Аонішікі, тому, можливо, прийдеться ще почекати. Є можливість, що вони не хочуть настільки швидко підвищувати молодого рікіші (борця – прим.). Теоретично юшо (перемога на турнірі – прим.) та рахунок 11-4 і краще може допомогти знайти впевненість в японських суддів.

Також уже два рази юшо досить близько, потрібно тільки щось вирішувати з Оносато, та необовʼязковими поразками.

Тому, як ми бачимо, рекорд по найшвидшому дебюту в санʼяку (12 турнірів), якщо не враховувати тих, хто дебютував зразу з дивізіону макушита, не був випадковістю.

Серед 8 сумоїстів, що йдуть в цій таблиці до нього – чотири йокозуни та чотири озекі, тому компанія хороша.

Йокозуни

Наразі ми маємо двох молодих йокозун, проте з різними історіями.

Хошорю (Hoshoryu) після підвищення ще не вигравав турнірів, та вже два рази знімався з турнірів через травми. Підготовка до цього турніру також була обмеженою через травму руки, і він вже отримав свою порцію критики за те, що, занадто багато уваги приковує до своїх травм. Тим більше, коли Оносато також отримав ранг йокозуни, та виступає набагато стабільніше, та ще й японець.

Але попри все, загальний рахунок був 6-1 на користь монгола.

Тим цікавішим видавався турнір, де можна було побачити обох йокозун наповну.

Загалом обоє йокозун пройшли турнір надзвичайно сильно і впевнено.

До зустрічі з Аонішікі – Хошорю йшов 11-0 і виглядав просто неперевершено. Максимальна домінація на рингу, здавалося що нічого вже не зупинить монгола. Проте надзвичайна перемога Данила, та хороша швидка перемога Котозакури перевернула ситуацію, та змінила лідера з переслідувачем. Оносато, котрий знову програв на четвертий день Хакуохо – надалі йшов без поразок.

Озекі, це сумоїсти, які виграють турніри. Йокозуни – домінують. І саме це ми побачили на цьому турнірі.

Починаючи з п'ятого дня турніру в лідерах були тільки йокозуни, не дали нікому шансів, і вирішували долю турніру в останньому матчу останнього дня турніру. Ситуація була простою: Оносато 13-1, Хошорю 12-2. Оскільки правила очних зустрічей немає, то перемога Хошорю давала нам плейоф.

Після початкового зіткнення (тачі-ай), Хошорю захопив середину дохйо, і Оносато в паніці спробував зробити крок вбік. Це його найслабша сторона як борця, і цей рух майже завжди означав програш для нього раніше. З підвищенням, він майже викорінив його з арсеналу, проте, якщо подивитись його минулорічні турніри – це там часто зустрічалось.

Здавалось, що після цього моральна перевага повністю на стороні монгола. І з ритуалів перед плейофом так і виглядало.

Навіть тачі-ай був не чистим, Оносато відразу змістився вліво, та вирішив використати енергію Хошорю проти нього ж. Монгол же – майстр технічних кидків – побачив можливість, та спробував виконати кидок. І він в нього він майже вийшов, проте в останній момент Оносато в неймовірному стрибку витягнув ногу й не впав одразу.

Оскільки вони обоє вже не мали шансів встояти на ногах, то впали приблизно одночасно. Оносато залишився на дохйо, тому за відчуттями вже святкував перемогу.

Святкування в сумо це цікава річ. Оскільки рікіші не можна показувати свої емоції на дохйо, то замість танців, рухів та рук здійнятих догори, в сумо виявом надзвичайної радості є ледь помітні кивки головою, натяк на посмішку, та погляд на святкуючих вболівальників.

Проте судді зібрали моно-і, та обговорили чи правильне рішення було прийнято суддею на дохйо. Після хвилини роздумів, було оголошено, що Оносато переможець матчу та турніру.

Востаннє плейофф за участю тільки йокозун відбувся в вересні 2009 року, коли Асашорю, дядько Хошорю, зустрівся з Хакухо. До останнього матчу 15-го дня Асашорю мав рахунок 14-0, Хакухо 13-1, Останній переміг та перевів боротьбу в плейоф, але як і 2025 році, переможець першого матчу програв двобій за чемпіонство.

Як і зі старшими колегами, суперництво між якими стало легендарним, обох молодих йокозун може чекати схожа доля, і я всіма фібрами душі бажаю нам багаторічного протистояння.

Результати турніру:

Чемпіон Джурьо (2-го дивізіону) – Джурьо #11 Асахакурю (Asahakuryu) (13-2)

Чемпіон Макуучі – Йокозуна Оносато (Onosato) (13-2)

Спеціальні призи:

Shukun-sho (Надзвичайний виступ) – Маегашира #2 Хакуохо

Kanto-sho (Приз за бойовий дух) – Маегашира #7 Таканошо

Gino-sho (Приз за техніку) – Комусубі Аонішікі

Дякую всім, хто слідкував за турніром, та чекаємо вас 9 листопада на турнірі в Фукуоці.