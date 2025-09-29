Українська правда
Битва йокозун, українець Аонішікі продовжує шлях до озекі: завершився турнір сумо Акі-Башо в Токіо

Руслан Травкін — 29 вересня 2025, 13:00
Getty images
У Токіо на арені "Рьогоку Кокугікан" завершився турнір Акі-Башо з сумо.

Оглядач сумо на "Чемпіоні" Артем Чебан розповість детальніше про вирішальний плейоф між йокозунами, а також результати українців – Данила Аонішікі Явгусишина та Сергія Шіші Соколовського.

У вересні в Токіо проходив Чемпіонат світу з легкої атлетики. Весь світ був прикутий до екранів, та дивився, що відбувається в Японії.

Для самих же японців, судячи з трансляцій в готельних рецепціях, цікавішими були не зовсім "легкі атлети". Я б сказав – зовсім нелегкі атлети.

Акі Башо – вересневий турнір з сумо, що проходив у Токіо з 14 по 28 вересня, зібрав майже всіх відносно здоровими та готовими.

Давайте розберемось з основними героями, та які задачі стояли перед ними до турніру.

Сергій Шіші Соколовський ледь залишився в топ-дивізіоні, маючи 7-8 на минулому турнірі, з позиції Маегашира 17. Оскільки наразі є непарна кількість сумоїстів в санʼяку (один озекі), то банзуке розширили до М18, та поставили туди Сергія.

Цього разу пішло все набагато краще і Сергій не тільки залишається в макуучі (найсильніший дивізіон - примю), а й досить сильно підніметься в банзуке (загальний рейтинг сумоїстів - прим.). Перший стрибок до М11 був досить болючим, але Сергій переміг кілька суперників цього рангу, тому сподіваємося, що він там закріпиться.

Вакатакакаге (Wakatakakage) – секіваке – був на своєму шляху до озекі. Шанси були і раніше, проте травми відкидали його аж в дивізіон макушити. У травні японець мав рахунок 12-3 (джун юшо), в липні 10-5, і для отримання рангу озекі – потрібен був рахунок 11-4. І якщо першу частину турніру ще можна було вважати допустимою (4-2 після 6 днів), то Аонішікі почав йому дуже невтішну серію програшів, що похоронили шанси на підйом. Тільки 6-9 на цьому турнірі. Тепер є потреба починати все спочатку, можливо навіть з рангу маегашири.

Молоді та перспективні

Поряд з Аонішікі з молодих і перспективних можна виділити Кусано (М6) та Хакуохо (М2). Обоє починали карʼєру досить високо через результати в студентських турнірах. Обоє отримали низку спеціальних нагород вже в дебюті в макуучі, але на відміну від Данила, поки що пригальмували свій ріст в рангах. Також показали однаковий результат 8-7 у цьому турнірі, що дасть їм невеличкий приріст в банзуке в листопаді.

Що цікаво, Хакуохо, хоч і показав посередній результат в останніх двох турнірах, став грозою для Оносато. Уже 2 турніри підряд він збирає по Золотій Зірці (Kinboshi) з чемпіона.

Виступ Данила Аонішікі Явгусишина

Молода українська зірка сумо продовжує сяяти. Чотири рази підряд Данило завершує турнір з рахунком 11-4. Рахунок змінюється, проте суперники уже топові. 2 перемоги поспіль з озекі Котозакурою, 2 перемоги роспіль з йокозуною Хошорю, перемога над усім рангом санʼяку крім Оносато показує, що він на своєму місці. Або ж ще на шляху до свого місця.

Цього разу, до речі, він не отримав кінбоші, бо вже сам перебуває в санʼяку. Також 2 турніри підряд українець отримує нагороду за техніку. Перемога над Хошорюце насолода, та рухами та стилем нагадала мені легендарні поєдинки Асашорю та Хакухо.

Перемоги над Абі та Такаясуце приклад стійкості та холодного розрахунку. Витримувати такі кількість стусанів в голову і після того в академічному стилі закінчувати боїце показник класу.

Бої з Хакуохо та Тамаваші показують силу в боротьбі з захопленими маваші. Спокійно, чітко, з нелюдською силою, проте без занадто великого завалу вперед.

Найімовірніше, Данило отримає ранг секіваке в результаті цього турніру, а також буде на шляху до озекі.

Як ми і обговорювали, щоб отримати ранг озекі, потрібно набрати 33 перемоги за 3 турніри. Наразі після 2 турнірів у Данила 22 перемоги, а це значить, що йому знову потрібний рахунок 11-4. Будемо сподіватися на послідовність Аонішікі в результатах.

Сьогодні голова комісії суддівства та підвищень давав інтервʼю, і сказав, що саме вересневий турнір є початком шляху до озекі для Аонішікі, тому, можливо, прийдеться ще почекати. Є можливість, що вони не хочуть настільки швидко підвищувати молодого рікіші (борця – прим.). Теоретично юшо (перемога на турнірі – прим.) та рахунок 11-4 і краще може допомогти знайти впевненість в японських суддів.

Також уже два рази юшо досить близько, потрібно тільки щось вирішувати з Оносато, та необовʼязковими поразками.

Тому, як ми бачимо, рекорд по найшвидшому дебюту в санʼяку (12 турнірів), якщо не враховувати тих, хто дебютував зразу з дивізіону макушита, не був випадковістю.

Серед 8 сумоїстів, що йдуть в цій таблиці до нього – чотири йокозуни та чотири озекі, тому компанія хороша.

Йокозуни

Наразі ми маємо двох молодих йокозун, проте з різними історіями.

Хошорю (Hoshoryu) після підвищення ще не вигравав турнірів, та вже два рази знімався з турнірів через травми. Підготовка до цього турніру також була обмеженою через травму руки, і він вже отримав свою порцію критики за те, що, занадто багато уваги приковує до своїх травм. Тим більше, коли Оносато також отримав ранг йокозуни, та виступає набагато стабільніше, та ще й японець.

Але попри все, загальний рахунок був 6-1 на користь монгола.

Тим цікавішим видавався турнір, де можна було побачити обох йокозун наповну.

Загалом обоє йокозун пройшли турнір надзвичайно сильно і впевнено.

До зустрічі з АонішікіХошорю йшов 11-0 і виглядав просто неперевершено. Максимальна домінація на рингу, здавалося що нічого вже не зупинить монгола. Проте надзвичайна перемога Данила, та хороша швидка перемога Котозакури перевернула ситуацію, та змінила лідера з переслідувачем. Оносато, котрий знову програв на четвертий день Хакуохонадалі йшов без поразок.

Озекі, це сумоїсти, які виграють турніри. Йокозунидомінують. І саме це ми побачили на цьому турнірі.

Починаючи з п'ятого дня турніру в лідерах були тільки йокозуни, не дали нікому шансів, і вирішували долю турніру в останньому матчу останнього дня турніру. Ситуація була простою: Оносато 13-1, Хошорю 12-2. Оскільки правила очних зустрічей немає, то перемога Хошорю давала нам плейоф.

Після початкового зіткнення (тачі-ай), Хошорю захопив середину дохйо, і Оносато в паніці спробував зробити крок вбік. Це його найслабша сторона як борця, і цей рух майже завжди означав програш для нього раніше. З підвищенням, він майже викорінив його з арсеналу, проте, якщо подивитись його минулорічні турнірице там часто зустрічалось.

Здавалось, що після цього моральна перевага повністю на стороні монгола. І з ритуалів перед плейофом так і виглядало.

Навіть тачі-ай був не чистим, Оносато відразу змістився вліво, та вирішив використати енергію Хошорю проти нього ж. Монгол жемайстр технічних кидків – побачив можливість, та спробував виконати кидок. І він в нього він майже вийшов, проте в останній момент Оносато в неймовірному стрибку витягнув ногу й не впав одразу.

Оскільки вони обоє вже не мали шансів встояти на ногах, то впали приблизно одночасно. Оносато залишився на дохйо, тому за відчуттями вже святкував перемогу.

Святкування в сумо це цікава річ. Оскільки рікіші не можна показувати свої емоції на дохйо, то замість танців, рухів та рук здійнятих догори, в сумо виявом надзвичайної радості є ледь помітні кивки головою, натяк на посмішку, та погляд на святкуючих вболівальників.

Проте судді зібрали моно-і, та обговорили чи правильне рішення було прийнято суддею на дохйо. Після хвилини роздумів, було оголошено, що Оносато переможець матчу та турніру.

Востаннє плейофф за участю тільки йокозун відбувся в вересні 2009 року, коли Асашорю, дядько Хошорю, зустрівся з Хакухо. До останнього матчу 15-го дня Асашорю мав рахунок 14-0, Хакухо 13-1, Останній переміг та перевів боротьбу в плейоф, але як і 2025 році, переможець першого матчу програв двобій за чемпіонство.

Як і зі старшими колегами, суперництво між якими стало легендарним, обох молодих йокозун може чекати схожа доля, і я всіма фібрами душі бажаю нам багаторічного протистояння.

Результати турніру:

Чемпіон Джурьо (2-го дивізіону) – Джурьо #11 Асахакурю (Asahakuryu) (13-2)

Чемпіон Макуучі – Йокозуна Оносато (Onosato) (13-2)

Спеціальні призи:

  • Shukun-sho (Надзвичайний виступ) – Маегашира #2 Хакуохо
  • Kanto-sho (Приз за бойовий дух) – Маегашира #7 Таканошо
  • Gino-sho (Приз за техніку) – Комусубі Аонішікі

Дякую всім, хто слідкував за турніром, та чекаємо вас 9 листопада на турнірі в Фукуоці.

