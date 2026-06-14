Рагозенко – про бронзу етапу Прем'єр-ліги: Це гарне завершення сезону

У неділю, 14 червня, у Рабаті (Марокко) пройшов заключний етап Прем'єр-ліги з карате сезону-2026, на якому українські спортсмени здобули одразу 4 медалі.

Серед них був і Ерік Рагозенко, який тріумфував у "бронзовому" фіналі у ваговій категорії до 75 кг. Після своєї перемоги українець підбив підсумки сезону в розмові з Чемпіоном.

– "Бронза" на останньому етапі Прем'єр-ліги, що вона означає для вас?

– В цьому році я був тільки на двох з чотирьох етапів, тому порівнюючи останній виступ в Римі, можу впевнено сказати, що це гарне завершення сезону. Трохи відпочину і буду готуватись до наступних змагань.

– У "бронзовому" фіналі ви здолали єгиптянина. Чи здивував він вас?

– Вперше бився з цим спортсменом, знав, що в нього була велика історія в категорії -67 кг.

– Який із поєдинків став особливим для вас на турнірі?

– Хочу виділити свій бій з фаворитом категорії та першим номінантом на Гранд Вінера в цьому році, спортсменом з Туреччини Булутем Енесесом. Бій закінчився достроково в мою сторону 9:0.

– Минулого року ви здобули "бронзу" на етапі в Парижі. Якщо порівняти ці дві нагороди, то яка для вас більш цінна і чому?

– Кожна медаль на такому рівні для мене особлива і кожна особлива по своєму. В Парижі це була перша медаль для мене, перше підтвердження, що я можу давати результат на такому рівні.

– Яку ціль ставите перед собою на найближче майбутнє?

– Після повернення майже одразу починаю підготовку до наступного змагання Polish Open, яке відбудеться вже в наступні вихідні.