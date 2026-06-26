Терлюга посіла перше місце в оновленому рейтингу WFK

Українська каратистка Анжеліка Терлюга очолила оновлений рейтинг WFK у категорії куміте серед жінок до 55 кілограм.

Про це повідомляє Українська федерація карате.

У той же час, українки Олександра Шохолова Еліна Сєлємєнєва посіли п'яті місця в списках категорії куміте серед жінок до 61 та 68 кг відповідно.

19-річна Дарія Булай зайняла десяте місце в куміте понад 68 кг.

Також Юлія Палашевська посіла 21 позицію в категорії куміте до 50 кг.

Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, у Рабаті (Марокко) пройшов заключний етап Прем'єр-ліги з карате сезону-2026, на якому представники України вибороли 4 бронзові медалі.

Загалом сумарно на всіх етапах сезону-2026 українські каратисти здобули 1 золоту та 5 бронзових медалей.