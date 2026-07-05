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Українські каратисти вибороли 24 медалі на четвертому етапі Юнацької Ліги

Олексій Мурзак — 5 липня 2026, 20:27
Українські каратисти вибороли 24 медалі на четвертому етапі Юнацької Ліги
Українська федерація карате

Збірна України здобула 24 медалі в межах четвертого етапу Юнацької Ліги карате (2026 Karate One Youth League), який відбувся в хорватському місті Пореч.

На рахунку наших спортсменів 7 золотих, 7 срібних та 10 бронзових нагод, передає Українська федерація карате.

У змаганнях, що відбулись у спорткомплексі Zatika Sport Centre, взяли участь 2692 каратистів у віці від 12 до 17 років з 69 країн світу. Від України виступали 251 спортсмен. Це була друга за чисельністю делегація на турнірі після Італії (255).

Чемпіони та призери України

Золото здобули

  • Ганна Майстренко (кадети, -47 кг, клуб Ройял Тім)
  • Аріна Степанова (кадети, -54 кг, Сьогун)
  • Дмитро Мітін (кадети, -70 кг, Чемпіон)
  • Євген Тагієв (кадети, 70+ кг, Лідер)
  • Савелій Ільчук (юніори, -76 кг, Лідер)
  • Ярослав Кінаш (юніори, 76+ кг, Лідер)
  • Шарліз Круглова (U14, 52+ кг, Чемпіон)

Срібло отримали

  • Каріна Шевченко (кадети, -54 кг, Сьогун)
  • Іван Маценко (кадети, -63 кг, Сьогун)
  • Діана Попова (кадети -61 кг, Юніон)
  • Дарія Константінова (юніори, -53 кг, ВТД Спорт)
  • Софія Богдан (U14, -47 кг, Чемпіон)
  • Валерія Асанова (U14, 52+ кг, Чемпіон)
  • Артем Веклич (U14, -40 кг, Чемпіон)

Бронзу вибороли

  • Анастасія Приндюк (кадети, - 47 кг, Чемпіон)
  • Іванна Сотнікова (кадети, -54 кг, Тигрьонок
  • Дарія Грищенко (кадети -61 кг, Капуцин)
  • Катерина Товстенко (кадети 61+ кг, Сен-Бін)
  • Марк Дорош (кадети, -52 кг, Лідер)
  • Олександр Безносов (юніори, -76 кг, Тигрьонок)
  • Діана Харюта (U14, -42 кг, Сьогун)
  • Віталій Мельник (U14, -40 кг, Лідер)
  • Дмитро Губчак (U14, -45 кг, Лідер)
  • Ярослав Кирбят'єв (U14, -50 кг, Конкордія)

Нагадаємо, 14 червня в Марокко пройшов заключний етап Прем'єр-ліги з карате сезону-2026, на якому представники України вибороли 4 бронзові медалі.

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