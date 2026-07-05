Українські каратисти вибороли 24 медалі на четвертому етапі Юнацької Ліги

Збірна України здобула 24 медалі в межах четвертого етапу Юнацької Ліги карате (2026 Karate One Youth League), який відбувся в хорватському місті Пореч.

На рахунку наших спортсменів 7 золотих, 7 срібних та 10 бронзових нагод, передає Українська федерація карате.

У змаганнях, що відбулись у спорткомплексі Zatika Sport Centre, взяли участь 2692 каратистів у віці від 12 до 17 років з 69 країн світу. Від України виступали 251 спортсмен. Це була друга за чисельністю делегація на турнірі після Італії (255).

Чемпіони та призери України

Золото здобули

Ганна Майстренко (кадети, -47 кг, клуб Ройял Тім)

Аріна Степанова (кадети, -54 кг, Сьогун)

Дмитро Мітін (кадети, -70 кг, Чемпіон)

Євген Тагієв (кадети, 70+ кг, Лідер)

Савелій Ільчук (юніори, -76 кг, Лідер)

Ярослав Кінаш (юніори, 76+ кг, Лідер)

Шарліз Круглова (U14, 52+ кг, Чемпіон)

Срібло отримали

Каріна Шевченко (кадети, -54 кг, Сьогун)

Іван Маценко (кадети, -63 кг, Сьогун)

Діана Попова (кадети -61 кг, Юніон)

Дарія Константінова (юніори, -53 кг, ВТД Спорт)

Софія Богдан (U14, -47 кг, Чемпіон)

Валерія Асанова (U14, 52+ кг, Чемпіон)

Артем Веклич (U14, -40 кг, Чемпіон)

Бронзу вибороли

Анастасія Приндюк (кадети, - 47 кг, Чемпіон)

Іванна Сотнікова (кадети, -54 кг, Тигрьонок

Дарія Грищенко (кадети -61 кг, Капуцин)

Катерина Товстенко (кадети 61+ кг, Сен-Бін)

Марк Дорош (кадети, -52 кг, Лідер)

Олександр Безносов (юніори, -76 кг, Тигрьонок)

Діана Харюта (U14, -42 кг, Сьогун)

Віталій Мельник (U14, -40 кг, Лідер)

Дмитро Губчак (U14, -45 кг, Лідер)

Ярослав Кирбят'єв (U14, -50 кг, Конкордія)

Нагадаємо, 14 червня в Марокко пройшов заключний етап Прем'єр-ліги з карате сезону-2026, на якому представники України вибороли 4 бронзові медалі.