Українські каратисти вибороли 24 медалі на четвертому етапі Юнацької Ліги
Українська федерація карате
Збірна України здобула 24 медалі в межах четвертого етапу Юнацької Ліги карате (2026 Karate One Youth League), який відбувся в хорватському місті Пореч.
На рахунку наших спортсменів 7 золотих, 7 срібних та 10 бронзових нагод, передає Українська федерація карате.
У змаганнях, що відбулись у спорткомплексі Zatika Sport Centre, взяли участь 2692 каратистів у віці від 12 до 17 років з 69 країн світу. Від України виступали 251 спортсмен. Це була друга за чисельністю делегація на турнірі після Італії (255).
Чемпіони та призери України
Золото здобули
- Ганна Майстренко (кадети, -47 кг, клуб Ройял Тім)
- Аріна Степанова (кадети, -54 кг, Сьогун)
- Дмитро Мітін (кадети, -70 кг, Чемпіон)
- Євген Тагієв (кадети, 70+ кг, Лідер)
- Савелій Ільчук (юніори, -76 кг, Лідер)
- Ярослав Кінаш (юніори, 76+ кг, Лідер)
- Шарліз Круглова (U14, 52+ кг, Чемпіон)
Срібло отримали
- Каріна Шевченко (кадети, -54 кг, Сьогун)
- Іван Маценко (кадети, -63 кг, Сьогун)
- Діана Попова (кадети -61 кг, Юніон)
- Дарія Константінова (юніори, -53 кг, ВТД Спорт)
- Софія Богдан (U14, -47 кг, Чемпіон)
- Валерія Асанова (U14, 52+ кг, Чемпіон)
- Артем Веклич (U14, -40 кг, Чемпіон)
Бронзу вибороли
- Анастасія Приндюк (кадети, - 47 кг, Чемпіон)
- Іванна Сотнікова (кадети, -54 кг, Тигрьонок
- Дарія Грищенко (кадети -61 кг, Капуцин)
- Катерина Товстенко (кадети 61+ кг, Сен-Бін)
- Марк Дорош (кадети, -52 кг, Лідер)
- Олександр Безносов (юніори, -76 кг, Тигрьонок)
- Діана Харюта (U14, -42 кг, Сьогун)
- Віталій Мельник (U14, -40 кг, Лідер)
- Дмитро Губчак (U14, -45 кг, Лідер)
- Ярослав Кирбят'єв (U14, -50 кг, Конкордія)
Нагадаємо, 14 червня в Марокко пройшов заключний етап Прем'єр-ліги з карате сезону-2026, на якому представники України вибороли 4 бронзові медалі.