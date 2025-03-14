Українські тхеквондисти здобули дві золоті медалі на турнірі в Нідерландах

Анна Шапошник та Максим Маненков здобули золоті медалі на рейтинговому турнірі з тхеквондо класу G-2, який відбувався у Нідерландах.

У дорослій віковій групі Маненков до 58 кг, спортсмен переміг іспанського опонента.

Анна Шапошник тріумфувала у кадетській групі до 47 кг, а Єгор Найпак здобув бронзову нагороду до 49 кг.

Нагадаємо, нещодавно український тхеквондист Самір Мірзоєв здобув бронзову медаль чемпіонату світу серед юніорів у місті Чхунчхон, Південна Корея.

Напередодні у Софії відбувся кадетський турнір Bulgaria Open G-1 2025, де Україна виграла 20 медалей.