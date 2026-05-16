Українські тхеквондисти здобули три медалі на чемпіонаті Європи

Збірна України з тхеквондо ВТФ здобула три нагороди на чемпіонаті Європи, який з 11 по 14 травня проходив у Мюнхені.

Срібними призерами континентальної першості стали Володимир Бистров (вагова категорія до 68 кг) та Кирило Гурнов (до 80 кг). Бронзовим медалістом Євро-2026 став Артем Гарбар (до 87 кг).

Медалісти збірної України на ЧЄ-2026 з тхеквондо

"срібло" – Володимир Бистров (до 68 кг)

"срібло" – Кирило Гурнов (до 80 кг)

"бронза" – Артем Гарбар (до 87 кг)

Зазначимо, що Артем Гарбар вдруге став бронзовим призером дорослого чемпіонату Європи. У 2025 році уродженець Луганщини здобув "бронзу" чемпіонату світу та "золото" Універсіади.

Володимир Бистров на попередній світовій першості здобув бронзову медаль. Натомість Кирило Гурнов вперше піднявся на п'єдестал дорослого чемпіонату Європи.

Раніше повідомлялося, що збірна України здобула 30 медалей на рейтинговому міжнародному турнірі з тхеквондо IV Open Balkan Cap.