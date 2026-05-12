Бистров приніс Україні першу медаль на ЧЄ-2026 з тхеквондо

Олег Дідух — 12 травня 2026, 17:12
Володимир Бистров
Федерація тхеквондо України

Український спортсмен Володимир Бистров завоював срібну медаль чемпіонату Європи 2026 року з тхеквондо у ваговій категорії до 68 кг серед чоловіків.

У півфіналі він переміг відомого британця Меттью Хавелла, проте у вирішальному поєдинку поступився представнику Туреччини Беркаю Ереру.

Це перша медаль для збірної України на чемпіонаті Європи 2026 року. Турнір проходить із 11 до 14 травня у німецькому Мюнхені.

Нагадаємо, у березні Володимир Бистров завоював срібну нагороду на рейтинговому турнірі, який відбувався в Бельгії.

