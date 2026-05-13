Чемпіон Єдиноборства

Гурнов став срібним призером чемпіонату Європи з тхеквондо

Олексій Мурзак — 13 травня 2026, 20:04
Кирило Гурнов
НОК України

Збірна України здобула другу срібну медаль на чемпіонаті Європи-2026 з тхеквондо, який проходить у Мюнхені (Німеччина).

Так, срібним призером у ваговій категорії до 80 кг став Кирило Гурнов.

Спершу українець здолав представника Чехії (2:0), згодом переміг опонента з Сербії, а у півфіналі виявився сильнішим за суперника з Греції. У поєдинку за "золото" українець поступився Раману Туравінау з Болгарії (0:2), який отримав перший номер посіву.

Для Кирила це перша медаль на дорослому чемпіонаті Європи у кар'єрі.

Як відомо, у перший день змагань "срібло" Україні приніс Володимир Бистров

тхеквондо

