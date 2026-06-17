Українські скелелазки здобули три медалі на чемпіонаті Європи серед молоді та юніорів

Три українські скелелазки здобули медалі на чемпіонаті Європи серед молоді та юніорів, що проходив у польському Закопане.

Про це повідомляє НОК України.

У змаганнях брали участь 130 спортсменів із 14 країн Європи, зокрема 18 представників України.

За підсумками континентальної першості нашій команді вдалося здобути повний комплект нагород: Поліна Халькевич завоювала "золото" у віковій категорії U19, Ксінія Голелова стала срібною призеркою у категорії U21, а Євгенія Колесник виборола "бронзу" в категорії U17.

Раніше повідомлялося, що Поліна Халькевич здобула дебютну нагороду на етапі Кубку світу зі скелелазіння, який відбувся в іспанському Алькобендасі.

Нагадаємо, у травні 2026 року Григорій Ільчишин переписав історію європейського швидкісного скелелазіння, встановивши новий континентальний рекорд під час кваліфікації турніру World Climbing Series 2026 в Уцзяні, Китай.