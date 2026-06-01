Українка здобула срібло на етапі Кубка світу зі скелелазіння

Українка Поліна Халькевич здобула дебютну нагороду у межах етапу Кубку світу зі скелелазіння, який відбувся в іспанському Алькобендасі.

Поліна впевнено подолала кваліфікацію, де показала сьомий час – 6.79 секунди. А на стадії плейоф послідовно залишила позаду представниць Італії, Іспанії та Китаю.

​​У фіналі українці протистояла віцечемпіонка світу, американка Емма Гант. Халькевич подолала дистанцію за 6,39 секунди, але поступилася суперниці, яка фінішувала з новим рекордом Америки – 6,08 секунди.

Для молодої української скелелазки ця нагорода стала першою в кар'єрі на дорослому рівні Кубка світу. Раніше її найкращим досягненням було 10-те місце на стартовому етапі сезону в китайському Вуцзяні.

