Українські паралімпійці здобули комплект нагород на Гран-прі у Франції

Параатлети з України здобули комплект нагород на міжнародному турнірі Гран-прі з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору.

Про це пише пише Національний комітет спорту інвалідів України.

Змагання відбувалися у французькому Парижі. В них взяли участь 400 спортсменів з 60 країн світу.

Зрештою, українські спортсмени зуміли завоювати декілька нагород. Зокрема, Володимир Пономаренко у штовханні ядра (об’єднані класи F11/F12) виборов золоту медаль.

Павло Каплун (клас Т44) здобув дві нагороди. У бігу на 100 м він став другим, а на 200-метрівці - третім. Андрій Кондратюк (клас Т44) на обох дистанціях був п’ятим.

До речі, на дистанції 200 м обидва наші спортсмени продемонстрували свої найкращі особисті результати.

Раніше повідомлялося, що Україна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.