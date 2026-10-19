Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства позбавила Литву етапу Кубку світу через обмеження для росіян

Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства (UIPM) анулювала право Литовської федерації сучасного п'ятиборства на проведення етапу Кубку світу 2027 року в Каунасі. Причиною стала категорична відмова Литви допускати до змагань на своїй території спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Sportas 24.

Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету UIPM. Міжнародна організація відкликала офіційне право, надане Литві ще в серпні 2025 року, та відкрила новий прийом заявок від інших країн на проведення етапу 13–17 квітня 2027 року.

Своє рішення UIPM аргументує "необхідністю забезпечення рівних можливостей" для російських та білоруських атлетів у відборі олімпійських квот на Ігри-2028 у Лос-Анджелесі, вказуючи на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

Понад місяць тому Міністерство освіти, науки та спорту (МОН) наголосило на своєму рішучому засудженні рішень міжнародних спортивних організацій щодо послаблення обмежень для представників Росії та Білорусі. Також було підтверджено, що рекомендації міністерства національним спортивним організаціям не запрошувати та не допускати спортсменів країн-агресорів до змагань, що проводяться в Литві, залишаються незмінними.

Нагадаємо, у липні виконавча рада Міжнародної федерації сучасного п'ятиборства ухвалила рішення зняти всі обмеження з російських атлетів та надати їм повну свободу представляти свою країну на турнірах, які проходитимуть під егідою організації.