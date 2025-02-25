Україна здобула 13 медалей на Кубку Європи з кікбоксингу

Збірна України з кікбоксингу виграла одразу тринадцять нагород Кубку Європи, який проходив в болгарському Пловдиві.

Про це досягнення українців повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Варто зазначити, що більшу частину нагород українських спортсменів склали саме золоті медалі – українці стали переможцями змагань шість разів.

На рахунку української команди також три "срібла" та чотири "бронзи".

Всі українські медалісти Кубку Європи з кікбоксингу

"Золото": Антоніна Осецька (кік-лайт, 56 кг); Олександр Семко (кік-лайт 75 кг); Анна Чорнобривець (кік-лайт, 60 кг); Руслан Дудка (К1, 60 кг); Олександра Нечипоренко (фул-контакт, 48 кг); Павло Кондратов (фул-контакт, 75 кг);

Антоніна Осецька (кік-лайт, 56 кг); Олександр Семко (кік-лайт 75 кг); Анна Чорнобривець (кік-лайт, 60 кг); Руслан Дудка (К1, 60 кг); Олександра Нечипоренко (фул-контакт, 48 кг); Павло Кондратов (фул-контакт, 75 кг); "Срібло": Сергій Лабатюк (фул-контакт, 71 кг); Вікторія Боярченко (фул-контакт, 65 кг); Дмитро Ломага (кік-лайт, 74 кг);

Сергій Лабатюк (фул-контакт, 71 кг); Вікторія Боярченко (фул-контакт, 65 кг); Дмитро Ломага (кік-лайт, 74 кг); "Бронза": Дарина Іванова (К1, 52 кг); Марія Бєлкіна (К1, 56 кг); Ярослава Обручкова (К1, 52 кг); Ілля Катричко (фул-контакт, 75 кг).

Раніше стало відомо, що Ганна Тарасова стала срібною призеркою європейських змаганнях Super Series зі сквошу.