Тарасова здобула срібло на європейських змаганнях Super Series зі сквошу

Тарасова здобула срібло на європейських змаганнях Super Series зі сквошу
Ганна Тарасова
Федерація сквошу України
Українська спортсменка Ганна Тарасова здобула срібну медаль серед дівчат до 15 років на європейських змаганнях Super Series зі сквошу.
Про це повідомляє Федерація сквошу України.
Дніпрянка у фінальному поєдинку поступилася представниці Англії Амірі Ісмаїл з рахунком 1:3 (3:11, 8:11, 11:3, 7:11).
Загалом на турнірі в Гамбурзі виступало 4 українських спортсмени. У категорії хлопців до 13 років представники України потрапили на чемпіона змагань з Індії та програли йому з рахунком 0:3. Микита Томенчук посів 6 місце, Артем Шнейдер – 22 серед 40 гравців.
Також Єгор Щербаков у категорії BU17 завершив змагання на 27 позиції серед 68 гравців.