Президент Української федерації карате – про виступ на чемпіонаті Європи: Є недопрацювання на усіх рівнях

Чемпіонат Європи 2026 року з карате приніс Україні дві бронзи, здобуті Еліною Сєлємєнєвою та Андрієм Заплітним, але це не той результат, на який розраховували в команді.

Президент Української федерації карате Іван Дутчак в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" пояснив, чому збірна виступила нижче очікувань і як у федерації оцінюють повернення росіян і білорусів на міжнародні турніри.

– Закінчився чемпіонат Європи з карате. Дві бронзи для України – це точно не те, на що ми сподівалися?

– Я намагався підібрати якісь слова, але, щиро кажучи, ми виступили погано. Потенціал команди не реалізований. Зараз ми проводимо аналіз причин, невдовзі будуть проведені перемовини з усім тренерським складом, і ми будемо приймати конструктивні рішення для того, аби ми продовжували розвиватися і реально реалізовувати потенціал наших спортсменів.

– З чим повʼязуєте цей спад?

– Багато аспектів – не хочу їх перераховувати. Є недопрацювання на усіх рівнях: починаючи з мого рівня як керівника організації і закінчуючи окремими спортсменами. Це стосується всіх, хто брав участь у цьому процесі. Недопрацювання врешті-решт привели нас ось до такого результату.

– Ми вже бачимо, як спортсмени країн-агресорів повертаються на міжнародну арену. Зокрема, на чемпіонаті Європи з карате вони були присутні. Чи будуть вжиті якісь заходи щодо цього з боку Української асоціації карате?

– Вони виступали в нас як нейтральні спортсмени. Загальний глобальний політичний процес змінюється, і Росія як обʼєкт на політичній арені змінює своє позиціонування. Відповідно до них змінюється загальнополітичне ставлення. Відповідно, це ставлення відбивається у спорті. Спорт як частина політики в загальному контексті. Ми зробили всі можливі зусилля для того, щоб ускладнити процес повернення системної роботи нашого ворога на спортивну арену, але треба зазначити, що на сьогоднішній день я не чую, яку пропозицію або претензію ми можемо виставити міжнародним інституціям для того, щоб дійсно впливати на цю ситуацію.

Якщо позиція бенефіціарів міжнародних федерацій збігається з позицією України внутрішньо-особисто, то це легко, але якщо керівники міжнародних федерацій мають або нейтральну, або якусь проросійську позицію, то боротися з цим дуже складно. Нічого, крім прохань і претензій, ми не можемо виставити. Дуже слабка конструктивна позиція з нашого боку. В нас звʼязані руки. Ми не можемо зараз пропонувати організаційні моменти. Ми не можемо запропонувати політично-адміністративний ресурс, і в фінансовому ресурсі ми не можемо конкурувати з нашими ворогами. Ми робимо те, що ми можемо робити. Ми робимо свою роботу: розвиваємо спортсменів і стараємося, аби ми гідно представляли Україну на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи не вдалося представити нас так, як би хотілося.

– Чи не було провокацій з боку росіян на чемпіонаті Європи?

– На цей момент європейська федерація відчула специфічні аспекти, коли московити повертаються на спортивні арени повноцінно. Цього разу був цілий ряд скандалів із нейтральними спортсменами, з їхньою командою. Були доволі сумнівні ситуації: для одного з нейтральних спортсменів все закінчилося дискваліфікацією, повною дискваліфікацією з турніру. Це не приємні аспекти наших ворогів, на які раніше не звертали уваги. Зараз вони себе знов проявили. Після довгої паузи ми знову побачили їхні справжні обличчя.