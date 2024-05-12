Україна здобула бронзу на ЧЄ у командних змаганнях з куміте
Українська чоловіча команда з куміте здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2024 у Задарі (Хорватія).
На шляху до бронзового фіналу Україна поступилася Італії, однак завдяки перемогам над збірними Албанії та Македонії змогла пройти до матчу за 3 місце.
У вирішальному поєдинку "синьо-жовті" перемогли Туреччину. Вирішальним ударом, який приніс бронзу Україні, відзначився Андрій Заплітний.
Загалом, в складі української команди також виступали Валерій Чоботар, Станіслав Горуна, Валерій Сонних, Різван Талібов, Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал.
Раніше ми повідомляли, що індивідуальні нагороди на турнірі здобули Чоботар та Еліна Сєлємєнєва.