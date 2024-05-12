Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Україна здобула бронзу на ЧЄ у командних змаганнях з куміте

Владислав Уткін — 12 травня, 13:17
Україна здобула бронзу на ЧЄ у командних змаганнях з куміте

Українська чоловіча команда з куміте здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2024 у Задарі (Хорватія).

На шляху до бронзового фіналу Україна поступилася Італії, однак завдяки перемогам над збірними Албанії та Македонії змогла пройти до матчу за 3 місце.

У вирішальному поєдинку "синьо-жовті" перемогли Туреччину. Вирішальним ударом, який приніс бронзу Україні, відзначився Андрій Заплітний.

Загалом, в складі української команди також виступали Валерій Чоботар, Станіслав Горуна, Валерій Сонних, Різван Талібов, Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал.

Раніше ми повідомляли, що індивідуальні нагороди на турнірі здобули Чоботар та Еліна Сєлємєнєва.

Карате

Карате

Українці здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи з карате
Терлюга здобула золото на Paris Open 2022
Чемпіонат світу з карате перенесли на 2021 рік
Визначилась найкраща спортсменка України у січні
Терлюга вийшла у фінал турніру Karate1 Serie A

Останні новини