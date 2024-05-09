Повх завоювала олімпійську ліцензію в байдарці-одиночці
— 9 травня, 18:39
Українка Марія Повх здобула перемогу в європейському ліцензійному турнірі у веслуванні на байдарці-одиночці в угорському Сегеді.
Чемпіонка Європейських ігор-2019 у фінальній гонці випередила 6-разову чемпіонку світу Анежку Палоудову на 0,06 секунд.
Для України ця ліцензія на Олімпійських іграх-2024 стала сьомою у веслуванні на байдарках і каное. Також вона є першою для України у жіночій байдарці-спринті.
Зазначимо, що ліцензія, яку завоювала Повх є неіменною, отже на ОІ в Парижі тренерський штаб може відправити іншу веслувальницю.
На попередніх Олімпійських іграх у 2016 та 2021 році в цій дисципліні Україну представляла саме Марія Повх.