NAVI переграли росіян та стали переможцями CCT Series 8

Українська кіберспортивна організація NAVI переграла росіян RABOTYAGI у гранд-фіналі турніру CCT Series 8 з Dota 2.

Вирішальний поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь "Народжених перемагати".

NAVI почали свій виступ на турнірі одразу з плейоф, оминувши груповий етап. Спортсмени по черзі переграли One Move та Zero Tenacity, а потім у фіналі верхньої сітки змагалися з RABOTYAGI.

У гранд-фіналі українці знову зустрілись із росіянами, не залишивши шансів супернику. У підсумку, NAVI виграли 30 000 доларів призових.

CCT Series 8 – продовження серії турнірів для регіонів Сходної та Західної Європи, де брали участь 12 колективів із загальним призовим фондом у 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, 18 жовтня молодіжний склад організації NAVI Junior став переможцем 20-го сезону турніру European Pro League з дисципліни Dota 2.