NAVI Junior стали чемпіонами European Pro League Season 20

Вчора, 18 жовтня, склад української кіберспортивної організації NAVI Junior став переможцями 20-го сезону турніру European Pro League з дисципліни Dota 2.

Юніори розпочали виступ із групового етапу, де здолали усіх п'ятьох своїх опонентів, не поступившись на жодній карті. В основній стадії чемпіонату команда спочатку переграла HYDRA 2:0, а потім у надважкому поєдинку здолала Level UP – 2:1. У фіналі верхньої сітки гравці NAVI Junior зійшлися з DMS: поєдинок завершився впевненим тріумфом юніорів з рахунком 2:0.

У грандфіналі суперниками NAVI Junior знову стали учасники DMS, які пробилися з нижньої сітки. Українці здобули перемогу з рахунком 3:0. Команда вдруге стала чемпіоном серії турнірів European Pro League і виграла 10 тисяч доларів.

European Pro League Season 20

Dota 2

Грандфінал, 18 жовтня

NAVI Junior – DMS 3:0

Нагадаємо, напередодні головний склад "народжених перемагати" став переможцями IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2. В оновленому світовому рейтингу українська команда продовжила зберігати впевнене лідерство.