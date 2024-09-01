Мошинська та Шмоніна виграли чемпіонат світу з артистичного плавання серед юніорів

Українки Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна завоювали золоті медалі на чемпіонаті світу серед юніорів з синхронного плавання у довільній програмі.

Українські спортсмени до срібла в технічній програмі додали золото у довільній на змаганнях, що відбуваються в столиці Перу, Лімі.

За свій виступ Мошинська та Шмоніна заробили 294,6001 бала та випередили головних претенденток з Китаю на 3,8208 бала. Українки вперше в історії стали чемпіонами світу з артистичного плавання серед юніорів.

Зазначимо, що ця звитяга дозволила Україні вийти на четверте місце в медальному заліку чемпіонату світу.

Раніше Марина та Владислава Алексіїви стали п’ятими у фіналі Олімпійських ігор-2024 з артистичного плавання. Харків'янки залишилися задоволеними виступом на своїх других Олімпійських іграх.