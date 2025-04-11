Мошинська та Шмоніна здобули срібло в технічній програмі на Кубку світу з артистичного плавання

Український дует у складі Дар'ї Мошинської та Анастасії Шмоніної виборов срібну медаль в технічній програмі на Кубку світу, що проходить у єгипетському Сома-Бей.

Вони отримали оцінку 261.6125 бала за свій виступ (115.4000 ща артистичність та 146.2125 за виконання), що стало третім результатом, однак за рахунок складности змогли випередити канадських спортсменок.

Результати дуетів у технічній програмі на Кубку світу з артистичного плавання

Марія Дорошко/Татьяна Гайдай (-) – 268.0551 Дар'я Мошинська/Анастасія Шмоніна (Україна) – 261.6125 Одрі Ламот/Хімена Ортіз Монтана (Канада) – 256.2900

Для 17-річної Мошинської ця нагорода стала вже другою на цьому етапі, раніше вона виграла срібло у технічній програмі солісток.