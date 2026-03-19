Аонішікі програв, йокозуна фактично вибув із чемпіонської гонки: результати Haru Basho

У місті Осака виходить на фінішну пряму турнір Haru Basho 2026. Сумоїстам залишилося провести ще три поєдинки.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин програв Даієйшо. Для вінничанина це вже сьоме фіаско. На останніх двох турнірах у нього загалом було шість невдач.

Суперник спочатку допустив фальстарт. Сутичка розпочиналася заново. Українець намагався пройти "всередину", але опонент руками штовхнув його до низу.

Це вивело Данила з рівноваги. Даієйшо далі поштовхом здобув собі перемогу.

Сергій Шіші Соколовський здолав монгола Ошому. Габаритні атлети спочау покладалися на цупарі (удари руками). Потім, здалося, монгол завоював успішнішу позицію, схопивши Шіші за руку.

Мелітополець зумів вирватися й заволодів ініціативою. Як наслідок – поштовх і Ошома за межами дохйо.

Котошохо, який вчора здолав Аонішікі, закріпив свої високі позиції. Цього разу він переміг Йошинофуджі.

Закривала день битва монголів і фаворитів турніру. Кірішіма та йокозуна Хошорю видали конкурентний бій. Переможцем вийшов перший.

Турнірна таблиця Haru Basho 2026

Завтра, 20 березня, на Явгусишина очікує бій з озекі Котозакура. Раніше українець досить добре справлявся з ним – 4:1 в особистих протистояннях.

Сергій Соколовський буде боротися з Тобізару. Тут також перевага на боці українця – 3:1.

Котошохо, який переслідує Кірішіму, буде боротися з Хошорю. А ось на лідера турніру очікує дуель проти Охо.

Зазначимо, що йокозуна Оносато після трьох поразок на старті вирішив знятися через недоліковану травму.