Боги не займаються цим: експосол України в Японії пояснив, чому Аонішікі не робить політичних заяв

Посл України в Японії в 2020-2024 роках Сергій Корсунський розповів, чому Данило Аонішікі Явгусишин не робить публічних заяв про політику. За його словами, для японців сумоїсти – боги, тому їм не можна публічно щось обговорювати.

Про це Серій Корсунський розповів в інтерв'ю "Українській Правді".

"Боги не займаються політикою. Тому існує інше неписане правило: сумоїсти дуже обережні в своїх публічних висловлюваннях. Це те, що я ніяк не можу нашим пояснити – чому Аонішікі не висловлюється про війну, про політику, не кричить всюди "Слава Україні!".

Він додає, що Данило прекрасно все розуміє, але такі неписані правила.

"Звісно, він переживає і знає все, що відбувається, але не прийнято, щоб борець сумо висловлювався таким чином. Цього в Японії ніхто не зрозуміє від слова зовсім. Відразу його авторитет впаде і просування припиниться. Будь-яка спроба порушити ці неписані правила стане катастрофою для репутації сумоїста, особливо для іноземця. А якщо Аонішікі продовжить перемагати – це величезна допомога Україні. Коли сумоїст виходить на поєдинок, то оголошують його ім'я і звідки він. Для нас це дуже важливо, тому що Україна має звучати не лише в контексті війни".

Після приїзду до Японії Данило не приховував, що він з України. В одному з перших великих інтерв'ю спортсмен розповідав журналістам про російську атаку на Будинок Офіцерів у Вінниці, якавідбулася 14 липня 2022-го. Тоді загинуло 22 людини.

Скріншот

Нагадаємо, що Явгусишин перервав серію поразок на турнірі Haru Basho.