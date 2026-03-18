Є ризик отримати маке-коші: сумоїсти Аонішікі та Шіші поступилися на турнірі Haru Basho
У місті Осака завершився одинадцятий день турніру Haru Basho 2026.
Він виявився невдалим для Данила Явгусишина та Сергія Соколовського.
21-річний Аонішікі поступився Котошохо. Українець добре стартував, здавалося ще мить і суперник покине межі дохйо.
Утім, Данило втратив рівновагу. Після сутички було зрозуміло, що він дуже засмучений поразкою.
28-річний Соколовський у затяжній боротьбі поступився Фуджірьогі.
Зараз в українських атлетів результат 5-6. Вони наблизилися до маке-коші (7-8 та гірше). Зазвичай, після такого йде пониження в банзуке (рейтингу).
Аонішікі має статус озекі, тому отримає кадобан (попередження). На наступному турнірі, який пройде в травні, в такому випадку Явгусишину треба буде досягти результату 8-7 і краще, щоб залишитися в цьому ранзі.
Сергій, якщо покаже маке-коші, то опуститься з позиції магеашира 10 на кілька рядків униз.
Сьогодні відбувся поєдинок лідерів. Кірішіма та Гонояма підійшли до зустрічі з результатом 9-1. Монгол здобув перемогу і вийшов в одноосібні лідери.
Переміг і йокозуна Хошорю. Завдяки успіху він залижається в пулі претендентів на юшо (перемогу). Йокозуна Оносато через травму знявся з турніру.
Турнірна таблиця Haru Basho 2026
Завтра, в монгольському дербі Кірішіма зійдеться саме з Хошорю. Успіх у цій зустрічі фактично відкриє йому шлях до загального тріумфу.
Опонентом Данила буде Даїєішо. Наразі японець має перевагу – 2:1.
Шіші зійдеться проти Ошоми. З цим сумоїстом Соколовський перетинався чотири рази, але виграв лише раз.
Турнір Haru Basho завершиться найближої неділі, 22 березня. Переможцем стане сумоїст з найкращим співвідношенням поразок-перемог.