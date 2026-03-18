Є ризик отримати маке-коші: сумоїсти Аонішікі та Шіші поступилися на турнірі Haru Basho

У місті Осака завершився одинадцятий день турніру Haru Basho 2026.

Він виявився невдалим для Данила Явгусишина та Сергія Соколовського.

21-річний Аонішікі поступився Котошохо. Українець добре стартував, здавалося ще мить і суперник покине межі дохйо.

Утім, Данило втратив рівновагу. Після сутички було зрозуміло, що він дуже засмучений поразкою.

28-річний Соколовський у затяжній боротьбі поступився Фуджірьогі.

Зараз в українських атлетів результат 5-6. Вони наблизилися до маке-коші (7-8 та гірше). Зазвичай, після такого йде пониження в банзуке (рейтингу).

Аонішікі має статус озекі, тому отримає кадобан (попередження). На наступному турнірі, який пройде в травні, в такому випадку Явгусишину треба буде досягти результату 8-7 і краще, щоб залишитися в цьому ранзі.

Сергій, якщо покаже маке-коші, то опуститься з позиції магеашира 10 на кілька рядків униз.

Сьогодні відбувся поєдинок лідерів. Кірішіма та Гонояма підійшли до зустрічі з результатом 9-1. Монгол здобув перемогу і вийшов в одноосібні лідери.

Переміг і йокозуна Хошорю. Завдяки успіху він залижається в пулі претендентів на юшо (перемогу). Йокозуна Оносато через травму знявся з турніру.

Завтра, в монгольському дербі Кірішіма зійдеться саме з Хошорю. Успіх у цій зустрічі фактично відкриє йому шлях до загального тріумфу.

Опонентом Данила буде Даїєішо. Наразі японець має перевагу – 2:1.

Шіші зійдеться проти Ошоми. З цим сумоїстом Соколовський перетинався чотири рази, але виграв лише раз.

Турнір Haru Basho завершиться найближої неділі, 22 березня. Переможцем стане сумоїст з найкращим співвідношенням поразок-перемог.