Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Інше

Українці здобули бронзову медаль з сучасного п'ятиборства на чемпіонаті Європи

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 12:38
Українці здобули бронзову медаль з сучасного п'ятиборства на чемпіонаті Європи
Мінмолодьспорту

Українці Єва Чайка та Кирило Підопригора здобули бронзову медаль на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства до 17 років.

Спортсмени вдало виступили у мікс естафеті, у яку входило чотири дисципліни.

Результат Чайки та Підопригори

  • Фехтування – 234 бали;
  • Смуга перешкод – 1:03.90;
  • Плавання – 2:05.91;
  • Лазер-ран – 8:58.00;
Лазер-ран – вид спорту, в якому атлети виконують забіг на 3 км зі стрільбою із лазерного пістолета на чотирьох вогневих рубежах, які розташовані через кожні 600 метрів.

Зазначимо, що це перша медаль в історії України у межах юнацького чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства.

Раніше повідомлялось про загибель на фронті українського майстра спорту з сучасного п'ятиборства.

П'ятиборство

П'ятиборство

На фронті загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства
Помер бронзовий призер Олімпійських ігор із п'ятиборства
Лобан, Дорощук та Нікітін відкриють для України чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні
Українські п'ятиборці здобули 4 медалі на молодіжному Євро-2024
Угорка Гуляш зі світовим рекордом стала олімпійською чемпіонкою у сучасному п'ятиборстві

Останні новини