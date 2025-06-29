Українці здобули бронзову медаль з сучасного п'ятиборства на чемпіонаті Європи

Українці Єва Чайка та Кирило Підопригора здобули бронзову медаль на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства до 17 років.

Спортсмени вдало виступили у мікс естафеті, у яку входило чотири дисципліни.

Результат Чайки та Підопригори

Фехтування – 234 бали;

Смуга перешкод – 1:03.90;

Плавання – 2:05.91;

Лазер-ран – 8:58.00;

Лазер-ран – вид спорту, в якому атлети виконують забіг на 3 км зі стрільбою із лазерного пістолета на чотирьох вогневих рубежах, які розташовані через кожні 600 метрів.

Зазначимо, що це перша медаль в історії України у межах юнацького чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства.

Раніше повідомлялось про загибель на фронті українського майстра спорту з сучасного п'ятиборства.