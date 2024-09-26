Українські тхеквондисти вдало виступили на міжнародному турнірі з тхеквондо у Польщі

Українські тхеквондисти здобули низку нагород на міжнародному рейтинговому турнірі у Польщі – Polish Open Warsaw Cup 2024.

Зокрема, серед кадетів золоті нагороди принесли: Олена Понизовська (вагова категорія до 47 кг), Катерина Богатирьова (до 55 кг), Іван Мруць (до 37 кг), Михайло Копєйкін (до 53 кг), Станіслав Онейко (до 65 кг).

Сріблом відзначилися: Микола Севериненко (до 33 кг), Єгор Найпак (до 41 кг), Олександр Трачук (до 45 кг), Прохор Набока (до 57 кг), Микита Насадчук (до 61 кг).

А бронзовими призерами стали: Тетяна Шевчук (до 37 кг), Ганна Сорочан (до 47 кг), Богдан Гаркавий (до 45 кг).

Також нагороди здобули українські кадети, Давид Гулій став чемпіоном у ваговій категорії понад 78 кг, другим став Владислав Пономаренко (до 55 кг), а бронзові нагороди у категорії до 68 кг здобули Лада Арсірій та Валерія Малімон.

Не обійшлося без нагород серед дорослих, зокрема, Андрій Гарбар у категорії понад 87 кг приніс золото, здобувши перемогу в чотирьох поєдинках – проти Андреу Кампоса з Іспанії, Кристіана Харемзи з Польщі, Чіоке Холдера з Барбадосу та Рауля Хіменеза з Іспанії. Бронзу принесли Кирило Гурнов (до 80 кг) та Артем Гарбар (до 87 кг).

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 Україну у тхеквондо представляли Дар'я Білодід, Христина Гоман та Єлизавета Литвиненко.

Білодід в 1/8 фіналу вагової категорії до 57 кілограмів поступилась Харуці Фунакубо з Японії. Гоман програла нідерландці Маріт Кемпс у ваговій категорії понад 78 кг, а Литвиненко не здолала китаянку Ма Чженчжао у втішній сутичці, і не змогла поборотися за медаль.