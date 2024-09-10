Українські паверліфтери стали призерами чемпіонату світу серед юніорів

Двоє українських атлетів стали призерами чемпіонату світу з класичного паверліфтингу серед юніорів та юніорок, що завершився у Валлетті, столиці Мальти.

Про це повідомляє НФПУ.

Тетяна Петренко у ваговій категорії до 57 кг серед дівчат зафіксувала 130 кг у присіданні, 157,5 кг у тязі та 82,5 кг у жимі лежачи, здобувши бронзову нагороду. У триборстві українка із сумою 370 кг стала бронзовою призеркою ЧС.

У вазі до 120 кг серед чоловіків виступав Тарас Мельничук, він переміг у жимі з результатом 232,5 кг. У присіданні було зафіксовано 330 кг, а у тязі 337,5 кг, в обох вправах українець посів третє місце, зазначимо, що обидва результати є рекордом України серед юніорів.

У триборстві уродженець прикарпаття став бронзовим призером з сумою 900 кг.

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх 2024 Україна здобула дві нагороди у паверліфтингу. Першу медаль приніс Юрій Бабинець — він став бронзовим призером у ваговій категорії до 88 кг. Антон Крюков завершив виступи України на Паралімпіаді-2024 поставивши срібну крапку у ваговій категорії понад 107 кг