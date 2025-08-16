Україна виграла п'ять медалей Всесвітніх ігор у паверліфтингу

Україна посіла подвійний подіум на Всесвітніх іграх 2025 у паверліфтингу.

У категорії легкої ваги друге та третє місце посіли Тетяна Біла та Анастасія Дерев'янко відповідно.

Біла набрала 107.77 очок, а Деревянко виступила на 105.45 балів. Цікаво, що обидві спортсменки підняли одну вагу – 512.5 кг. Змагання виграла полька Зузанна Кула зі світовим рекордом – 563 кг та 114.81 очок.

Згодом українці виграли ще три медалі з паверліфтингу в середній вазі. Срібні медалі здобули Віталій Коломієць (925 кг) та Лариса Соловйова (622.5 кг), а бронзова медаль дісталась Миколі Бараннику (907.5 кг).

Цей результат дозволяє Україні посідати третє загальне місце медального заліку. Тепер в активі "жовто-синіх" 40 медалей, з яких 15 – золоті, 12 – срібні та 13 – бронзові.

Раніше Дарина Іванова та Аліна Мартинюк тріумфували у поєдинках за бронзу Всесвітніх ігор-2025 з кікбоксингу WAKO. Водночас кікбоксер Гліб Мазур став чемпіоном у ваговій категорії 63,5 кг, а Роман Щербаков виграв золото у вазі понад 91 кг.

Вчора, 15 серпня, Анатолій Новописьменний приніс Україні чергове золото, вигравши змагання з паверліфтингу в хевівейті.