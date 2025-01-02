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Українські яхтсмени виграли загальні заліки на Кубку Європи у класі ILCA

Олексій Погорелов — 2 січня 2025, 20:08
Українські яхтсмени виграли загальні заліки на Кубку Європи у класі ILCA
Cucin Photography

У Хорватії завершився останній етап Кубка Європи з вітрильного спорту, де виступали українські яхтсмени.

Погода, а саме слабкий вітер, призвела до того, що відбулася лише одна гонка, після якої були підбиті підсумки етапу.

Найбільш успішним для України став клас ILCA 7, де перші чотири позиції загального заліку зайняли українці.

Назар Артюх посів перше місце в ILCA 7, а також у категорії U21. Семен Хащина став другим, третє місце відійшло Вадиму Окладнікову. Четвертим у заліку фінішував Валерій Кудряшов.

Богдан Рухлін став переможцем загального заліку у класі ILCA 6. До того ж, він став найкращим серед спортсменів до 21 року.

Нагадаємо, що в італійському Тоблаху проходить Тур де Скі-2024/25, з участі в якому знялася збірна України.

Головний тренер команди Олександр Пуцко розповів, чому саме так сталося та причому тут Міністерство молоді та спорту України.

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