Тренер збірної України пояснив, чому команда знялася з Тур де Скі

Головний тренер збірної України з лижних гонок Олександр Пуцко пояснив, чому команда знялася з Тур де Скі-2024/25 після третього етапу в італійському Тоблаху.

Наставника цитує Суспільне.

"Наказ Міністерства молоді та спорту був підписаний до 1 січня. Тобто ми планували заздалегідь, що беремо участь лише на початку Тур де Скі — і все. Все це було зроблено цілеспрямовано, згідно документації. Організатори знали, що ми вже закінчили виступи, просто міжнародна преса роздула такий скандал, що Україна не з'явилася на старті.

У нас дуже молода команда, спортсмени-юніори та Софія Шкатула, яка лише 2007 року народження. Ми розуміли, що це змагання дуже високого рівня, і ми могли просто, як кажуть, "похоронити" всіх спортcменів, які брали б участь далі.

На початку Тур де Скі стартували 100 чоловіків, а залишилося 82. Все одно всі знімалися потроху. Так само і серед жінок. А чому такий резонанс із нами? Це дуже складні змагання — і все", – заявив Пуцко.