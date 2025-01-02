Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Тренер збірної України пояснив, чому команда знялася з Тур де Скі

Олег Дідух — 2 січня 2025, 18:36
Тренер збірної України пояснив, чому команда знялася з Тур де Скі
Андрій Доценко
Getty Images

Головний тренер збірної України з лижних гонок Олександр Пуцко пояснив, чому команда знялася з Тур де Скі-2024/25 після третього етапу в італійському Тоблаху.

Наставника цитує Суспільне.

"Наказ Міністерства молоді та спорту був підписаний до 1 січня. Тобто ми планували заздалегідь, що беремо участь лише на початку Тур де Скі — і все. Все це було зроблено цілеспрямовано, згідно документації. Організатори знали, що ми вже закінчили виступи, просто міжнародна преса роздула такий скандал, що Україна не з'явилася на старті.

У нас дуже молода команда, спортсмени-юніори та Софія Шкатула, яка лише 2007 року народження. Ми розуміли, що це змагання дуже високого рівня, і ми могли просто, як кажуть, "похоронити" всіх спортcменів, які брали б участь далі.

На початку Тур де Скі стартували 100 чоловіків, а залишилося 82. Все одно всі знімалися потроху. Так само і серед жінок. А чому такий резонанс із нами? Це дуже складні змагання — і все", – заявив Пуцко.

Раніше повідомлялося про те, що організатори Тур де Скі про зняття збірної України не знали. Нагадаємо, нашу команду на багатоденці представляли 5 спортсменів: Вікторія Олех, Софія Шкатула, Анастасія Нікон, Андрій Доценко і Денис Мухотінов.

Кубок світу з лижних гонок Тур де Скі

Тур де Скі

Збірна України несподівано зникла з Тур де Скі-2024/25
Чинний чемпіон Тур де Скі припинив боротьбу в гонці
Одноманітні формати та бідна географія. Що не так із багатоденкою Тур де Скі?
Тур де Скі. Переможний дубль Слінд, Діггінс втратила лідерство
Тур де Скі. Амундсен виграв переслідування, Клебо залишився лідером

Останні новини