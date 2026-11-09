Петрук пробилася до півфіналу юнацької Олімпіади та гарантувала Україні першу медаль з дівочого боксу

Українка Євангеліна Петрук дійшла до півфіналу Юнацьких Олімпійських ігор 2026 року у змаганнях з боксу у ваговій категорії до 57 кг.

У своєму останньому поєдинку Петрук здолала алжирку Бесмі Бахр. Судді роздільним рішенням віддали перемогу українці – 3:2. Перший раунд Петрук програла, але у наступних двох українка тріумфувала над суперницею.

Таким чином, 17-річна боксерка гарантувала для України бронзову медаль на цьогорічних юнацьких олімпійських змаганнях.

Зауважимо, що Україна протягом своєї історії ще жодного разу не здобувала медаль зі змагань у дівочому боксі на юнацьких Олімпіадах.

Далі на українку очікує бій з представницею Казахстану Акнур Турсингалі. Зустріч відбудеться 11 листопада та розпочнеться о 14:45 за київським часом. В іншому півфіналі між собою боротимуться Сара Кампос з Бразилії та Зофія Ченге Кісс з Угорщини.

Додамо, що 17-річна Петрук стала у грудні минулого року віцечемпіонкою Європи з боксу U-17.

Нагадаємо, що напередодні пляжний борець Микита Кузьменко виборов для України другу медаль на юнацьких Олімпійських іграх, здобувши "бронзу". Раніше посів перше місце дзюдоїст Хазар Гейдаров.