Новописьменний здобув для України 15-те золото Всесвітніх ігор

Анатолій Новописьменний виграв чергову для України золоту медаль Всесвітніх ігор-2025.

Спортсмен посів перше місце у змаганнях з паверліфтингу в категорії "хевівейт".

Загалом за свій виступ Новописьменний отримав 119.41 очок, випередивши шведа Густава Хедлунда на майже три бали.

Зазначимо, що третє місце також дісталось представнику Швеції – його посів Еміль Норлінг.

Наразі Україна посідає загальне третє місце Всесвітніх ігор з 34-ма нагородами. В активі наших спортсменів 15 золотих, 9 срібних та 10 бронзових медалей.

Напередодні Дарина Іванова та Аліна Мартинюк тріумфували у поєдинках за бронзу Всесвітніх ігор-2025 з кікбоксингу WAKO. Водночас кікбоксер Гліб Мазур став чемпіоном у ваговій категорії 63,5 кг, а Роман Щербаков виграв золото у вазі понад 91 кг.

Чергові медалі здобули й наші самбісти. Так, бронзовим призером став у ваговій категорії до 64 кг став Олександр Воропаєв, який також став чемпіоном у командних змаганнях разом з Анатолієм Волошиновим, Петром Давиденком, Андрієм Кучеренком та Владиславом Руднєвим.