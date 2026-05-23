Україна вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи з сокки

Володимир Слюсарь — 23 травня 2026, 20:11
Збірна України пройшла у чвертьфінал, обігравши чорногорців в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2026 з сокки.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок ще в першому таймі, забезпечивши собі мінімальну перевагу. У другій половині зустрічі українці повністю контролювали гру, забили ще два м'ячі та оформили суху перемогу з рахунком 3:0, яка гарантувала їм путівку до 1/4 фіналу.

Сокка – ЧЄ-2026
1/8 фіналу, 23 травня
Україна – Чорногорія 3:0 (1:0)
О 23:00 за київським часом "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Іспанії у чвертьфіналі Євро-2026.

Нагадаємо, що українці вийшли у плейоф чемпіонату Європи-2026 з сокки, обігравши збірну Казахстана.

Збірна України з сокки

