Україна вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи з сокки
Збірна України пройшла у чвертьфінал, обігравши чорногорців в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2026 з сокки.
"Синьо-жовті" відкрили рахунок ще в першому таймі, забезпечивши собі мінімальну перевагу. У другій половині зустрічі українці повністю контролювали гру, забили ще два м'ячі та оформили суху перемогу з рахунком 3:0, яка гарантувала їм путівку до 1/4 фіналу.
Сокка – ЧЄ-2026
1/8 фіналу, 23 травня
Україна – Чорногорія 3:0 (1:0)
О 23:00 за київським часом "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Іспанії у чвертьфіналі Євро-2026.
Нагадаємо, що українці вийшли у плейоф чемпіонату Європи-2026 з сокки, обігравши збірну Казахстана.