Україна підтвердила участь на Паралімпійських іграх у Парижі

Україна офіційно братиме участь в літніх Паралімпійських іграх-2024, які відбудуться у Парижі (Франція), попри допуск нейтральних спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це оголосив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, передає Суспільне.

"Не брати участь — це означає не боротися за перемогу. Але при цьому боротьба повинна бути і є, щоб країна-вбивця та її представники не брали участі в найвищому паралімпійському форумі", — сказав