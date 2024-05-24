Україна підтвердила участь на Паралімпійських іграх у Парижі
Україна офіційно братиме участь в літніх Паралімпійських іграх-2024, які відбудуться у Парижі (Франція), попри допуск нейтральних спортсменів з Росії та Білорусі.
Про це оголосив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, передає Суспільне.
"Не брати участь — це означає не боротися за перемогу. Але при цьому боротьба повинна бути і є, щоб країна-вбивця та її представники не брали участі в найвищому паралімпійському форумі", — сказав Сушкевич.
Наразі путівки до Парижа вже здобули 113 "синьо-жовтих" параспортсменів.
Церемонії відкриття Паралімпіади-2024 відбудеться 28 серпня. На турнірі розіграють 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.