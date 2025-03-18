Збірна Грузії хоче замінити Вельс у Кубку шести націй

Наставник збірної Грузії з регбі англієць Річард Кокерілл вважає, що його команда заслужила право зіграти плейоф проти Вельсу за право виходу в Кубок шести націй 2026 року.

Його слова цитує BBC.

"Якщо ви фінішуєте останніми в Кубку шести націй, чому ви просто отримуєте свободу дій, щоб наступного року знову грати. Ми хочемо отримати можливість довести, що ми можемо конкурувати, тому, безсумнівно, логічно, щоб ми отримаємо можливість провести матчі плейоф", – сказав Кокерілл.

Нагадаємо, що тріумфатором Кубку Націй стала збірна Франції. Національна команда Вельсу другий рік поспіль фінішує на останньому місці.

Валлійці не знають смаку перемог уже в 17 офіційних матчах поспіль. Вони опустилися на 12 місце в світовому рейтингу збірних.

Збірна Грузії минулими вихідними ввосьме поспіль виграла чемпіонат Європи в другому дивізіоні і тепер посідає 11 сходинку рейтингу World Rugby.