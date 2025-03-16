Визначився переможець Кубку шести націй

У суботу, 15 березня, відбулися заключні матчі Кубку шести націй з регбі.

Франція вдома здобула перемогу над Шотландією, що дозволило стати переможцем турніру.

На тріумф претендувала збірна Англії, але для цього їх треба була втрата очок від французів, та цього не сталося.

Ірландія стала третьою, перегравши Італію. Головним аутсайдером виявився Вельс, який програв усі 5 поєдинків.

Регбі – Кубок шести націй

15 березня

Італія – Ірландія 17:22 (10:12, 7:10)

Вельс – Англія 14:68 (7:33, 7:35)

Франція – Шотландія 35:16 (16:13, 19:3)

Підсумкова турнірна таблиця:

Для Франції це сьомий тріумф в історії. Востаннє вони вигравали в 2022 році.

Попередні два роки тріумфатором Кубку була Ірландія. Лідером за перемогами є збірна Англії – 39 чемпіонств.