Росіянам, що змінили спортивне громадянство, заборонять в'їзд у РФ

Міністр спорту та президент Олімпійського комітету Росії Міхаіл Дєгтярьов заявив, що російським спортсменам, що змінили спортивне громадянство, планують заборонити в'їзд в країну-агресорку.

Його слова цитують російські ЗМІ.

"Ми з цим боремося. Зараз ввели норми, я підписав такий наказ, навіть одного шахіста позбавили звання гросмейстера за зміну громадянства спортивного (йдеться про Владіміра Фєдосєєва, що тепер представляє Словенію – прим.).

Тобто тут ми їх годуємо, виховуємо, тренерами забезпечуємо, базами, а тут кинув паспорт і поїхав. Позбавити всього, заборонити в'їзд в країну і користування нашими об'єктами спорту. І ми до цього прийдемо", – сказав Дєгтярьов.