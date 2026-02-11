Українська правда
Росіянам, що змінили спортивне громадянство, заборонять в'їзд у РФ

Микола Дендак — 11 лютого 2026, 21:43
Росіянам, що змінили спортивне громадянство, заборонять в'їзд у РФ
Міхаіл Дєгтярьов
НОК Білорусі

Міністр спорту та президент Олімпійського комітету Росії Міхаіл Дєгтярьов заявив, що російським спортсменам, що змінили спортивне громадянство, планують заборонити в'їзд в країну-агресорку.

Його слова цитують російські ЗМІ.

"Ми з цим боремося. Зараз ввели норми, я підписав такий наказ, навіть одного шахіста позбавили звання гросмейстера за зміну громадянства спортивного (йдеться про Владіміра Фєдосєєва, що тепер представляє Словенію – прим.).

Тобто тут ми їх годуємо, виховуємо, тренерами забезпечуємо, базами, а тут кинув паспорт і поїхав. Позбавити всього, заборонити в'їзд в країну і користування нашими об'єктами спорту. І ми до цього прийдемо", – сказав Дєгтярьов.

Раніше стало відомо, що громадянство змінили чотири російські тенісистки: Камілла Рахімова, Марія Тимофєєва та Поліна Кудерметова представлятимуть Узбекистан, а Анастасія Потапова – Австрію.

