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Колишній чемпіон світу з бодібілдингу потрапив у смертельну ДТП

Руслан Травкін — 10 лютого 2025, 17:15
Колишній чемпіон світу з бодібілдингу потрапив у смертельну ДТП
Суель Ногейра
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Колишній чемпіон світу з бодібілдингу 40-річний Суель Ногейра загинув у наслідок ДТП.

Про це повідомляє Dailymail.co.uk.

Трагедія сталася минулого тижня. Спортсмен на мотоциклі врізався у вантажівку.

На місце прибули медики швидкої допомоги, які близько 40 хвилин намагалися реанімувати бодібілдера. Згодом була викликана санавіація, але Ногейра помер під час транспортування до лікарні.

Ногейра був найбільш відомий завдяки своєму успіху на Campeao Mundial – бразильській професійній організації бодібілдингу, де він був восьмиразовим чемпіоном.

За свою кар’єру він виграв ще 25 титулів, у тому числі один у Всесвітній федерації фітнесу (WFF).

Нагадаємо, пішов з життя естонський тенісист Тоомас Лейус, який був ув'язнений за вбивство дружини.

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