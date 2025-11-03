Помер найстаріший чемпіон Олімпійських ігор
Колишній французький велосипедист Шарль Кост помер у віці 101 року, згідно з інформацією, він був найстарішим живим олімпійським чемпіоном.
Це підтвердила пресслужба FranceOlympique.
Новину про його смерть оголосила міністр спорту Франції Марина Феррарі в неділю на платформі X, повідомивши, що Кост помер минулого четверга.
Кост народився в Олліулі 8 лютого 1924 року. На Іграх-1948 він виборов золоту медаль у гонці переслідування разом із Фернаном Деканалі, П'єром Адамом та Сержем Блюссоном.
На чемпіонаті світу з велоспорту на треку того ж року він виборов бронзову медаль в індивідуальній гонці переслідування. Він фінішував четвертим на гонці Париж-Рубе 1950 року.
Шарль ніс олімпійський вогонь в інвалідному візку на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Він був найстаршим факелоносцем під час церемонії. Кост передав вогонь останній парі факелоносців, французьким золотим медалістам Марі-Жозе Перек та Тедді Рінеру.
У січні 2025 року він став найстаршим живим олімпійським чемпіоном після смерті Агнеш Келеті, яка померла незадовго до свого 104-го дня народження.