Помер найстаріший чемпіон Олімпійських ігор

Колишній французький велосипедист Шарль Кост помер у віці 101 року, згідно з інформацією, він був найстарішим живим олімпійським чемпіоном.

Це підтвердила пресслужба FranceOlympique.

Новину про його смерть оголосила міністр спорту Франції Марина Феррарі в неділю на платформі X, повідомивши, що Кост помер минулого четверга.

C'est avec une grande émotion que j’ai appris la disparition de Charles Coste, champion olympique à Londres en 1948, qui a relayé la flamme des Jeux de Paris 2024.



À 101 ans, il laisse derrière lui un héritage sportif immense.



Mes pensées vont à ses proches, à la communauté du… pic.twitter.com/KtVHDSd3tA — Marina Ferrari (@Marina_Ferrari) November 2, 2025

Notre doyen des champions olympiques nous a quittés. Reposez en paix Charles Coste 🫶 pic.twitter.com/qUbUFjG6jt — Equipe France (@EquipeFRA) November 2, 2025

Кост народився в Олліулі 8 лютого 1924 року. На Іграх-1948 він виборов золоту медаль у гонці переслідування разом із Фернаном Деканалі, П'єром Адамом та Сержем Блюссоном.

На чемпіонаті світу з велоспорту на треку того ж року він виборов бронзову медаль в індивідуальній гонці переслідування. Він фінішував четвертим на гонці Париж-Рубе 1950 року.

Шарль ніс олімпійський вогонь в інвалідному візку на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Він був найстаршим факелоносцем під час церемонії. Кост передав вогонь останній парі факелоносців, французьким золотим медалістам Марі-Жозе Перек та Тедді Рінеру.

У січні 2025 року він став найстаршим живим олімпійським чемпіоном після смерті Агнеш Келеті, яка померла незадовго до свого 104-го дня народження.