Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Помер найстаріший чемпіон Олімпійських ігор

Руслан Травкін — 3 листопада 2025, 14:20
Помер найстаріший чемпіон Олімпійських ігор
x.com/FranceOlympique

Колишній французький велосипедист Шарль Кост помер у віці 101 року, згідно з інформацією, він був найстарішим живим олімпійським чемпіоном.

Це підтвердила пресслужба FranceOlympique.

Новину про його смерть оголосила міністр спорту Франції Марина Феррарі в неділю на платформі X, повідомивши, що Кост помер минулого четверга.

Кост народився в Олліулі 8 лютого 1924 року. На Іграх-1948 він виборов золоту медаль у гонці переслідування разом із Фернаном Деканалі, П'єром Адамом та Сержем Блюссоном.

На чемпіонаті світу з велоспорту на треку того ж року він виборов бронзову медаль в індивідуальній гонці переслідування. Він фінішував четвертим на гонці Париж-Рубе 1950 року.

Шарль ніс олімпійський вогонь в інвалідному візку на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Він був найстаршим факелоносцем під час церемонії. Кост передав вогонь останній парі факелоносців, французьким золотим медалістам Марі-Жозе Перек та Тедді Рінеру.

У січні 2025 року він став найстаршим живим олімпійським чемпіоном після смерті Агнеш Келеті, яка померла незадовго до свого 104-го дня народження.

велоспорт Олімпійські ігри

велоспорт

Старт у Барселоні, два фініші на Альп д’Уез. Яким буде маршрут Тур де Франс-2026
Ексчемпіон світу оголосив про завершення кар’єри
Іспанського велогонщика відсторонили від змагань через підозру в допінгу
Учасник Олімпійських ігор отримав 20-місячну дискваліфікацію
Італійський велогонщик помер після місяця в комі

Останні новини