Під час тренування загинув 18-річний італійський велогонщик

Італійський велогонщик команди GoodShop Team Yoyogurt U-23 Франческо Маццолені загинув після зіткнення з автомобілем. Трагедія трапилася під час тренування у неділю, 15 лютого.

Про це повідомила пресслужба італійської команди.

Юному спортсмену було лише 18 років.

"Ми всі єднаємося в болісній тиші поруч із родиною Франческо. Ми завжди будемо носити у серці твою усмішку та твою мужність, яка підштовхувала тебе йти назустріч своїй мрії. Ти був і залишишся назавжди нашим "Orange". Прощавай, юний Франческо", – йдеться у заяві команди.

За інформацією TuttoBici, велогонщик загинув під час руху провінційною дорогою муніципалітету Барцана. Усі зусилля медиків врятувати життя молодого спортсмена були марними.

Відомо, що хлопця збив автомобіль Ford Focus, який кермував 30-річний водій з Мадоне. Автомобіль рухався назустріч велосипедисту. Удар від зіткнення був настільки сильним, що Франческо відкинуло на кілька метрів, а велосипед розламався навпіл.

Раніше повідомлялося, що в результаті нещасного випадку загинув 31-річний боєць змішаних єдиноборств Пабло Олівейра Коста