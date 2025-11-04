Бронзова призерка чемпіонату світу розповіла, як змінилися тренування після виявленого діабету

Чеська скелетоністка Анна Фернштедтова розповіла, як змінилося її життя після того, як лікарі виявили в неї діабет.

Її слова цитує Idnes.cz.

" Нам більше не потрібно багато тестувань, ми просто час від часу трохи змінюємо кількість інсуліну, коли щось йде не так", – зізналася вона.

За два тижні до Олімпіади в Пекіні вона була у відчаї. Її тіло зовсім не слухалося. Раптом вона схудла на три кілограми за сім днів. Саме тоді їй поставили діагноз. Це не зупинило Анну. На ОІ-2022 вона посіла сьоме місце.

У березні цього року вона стала бронзовою призеркою на ЧС у Лейк-Плесіді.

Фернштедтова додає, що завжди консультується з лікарем.

"Лікарка, який мене лікує, завжди на телефоні. Я щодня надсилаю їй інформацію про своє харчування, дози інсуліну, виміряні значення та напрямок моїх тренувань, чи то сила, швидкість чи витривалість. Вона відповідно коригує мої дози інсуліну. Ми можемо виявити помилки в налаштуваннях досить рано, тому мені не доводиться тиждень пропускати", – додала Анна.

28-річна спортсменка мріє вибороти медаль на Олімпійських іграх у Мілані.

"Мій тренер посперечався зі мною, що оплатить мою відпустку, якщо я виграю медаль на Олімпіаді", – додала вона.

