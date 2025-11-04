Колишня членкиня збірної США вбила водія таксі і вкрала його авто

27-річну штовхальницю ядра Хайлу Доусон звинувачують у вбивстві 38-річного водія Uber Джеремі Кемпбелла 26 жовтня після того, як пізно ввечері того ж дня вона викликала таксі до своєї квартири в окрузі Ель-Пасо, штат Колорадо.

Про це пише СBSnews.com. Деталі додає Dailymail.co.uk.

За даними офісу шерифа округу Ель-Пасо, Хайлу Доусон заарештували за звинуваченнями у вбивстві першого ступеня, пограбуванні за обтяжуючих обставин, крадіжці транспортних засобів другого ступеня та фальсифікації речових доказів.

За даними офісу шерифа, поліцейські розслідували повідомлення про зникнення чоловіка з району Сімаррон-Гіллз, яке сталося близько 3:45 ранку в понеділок. Батько Кемпбелла повідомив слідчим, що Кемпбелл був водієм Uber, але не відповідав на дзвінки від своєї родини і зазвичай не не затримувався на роботі. У Джеремі була паралізована права частина тіла.

За даними поліції, Доусон була ідентифікована як останній клієнт Кемпбелла за допомогою даних про спільні поїздки, і вона спочатку сказала поліції, що він відвіз її до друга, перш ніж змінити свої слова, сказавши, що хоче покататися.

Hoosiers 🤝 Women's Shot Put



Jayden Ulrich makes it four of five years with at least one Hoosier qualifying to the NCAA Indoor Championships in the Shot Put!



• Khayla Dawson (2019, 2020)

• Maddy Pollard (2020, 2021)

• Jayden Ulrich (2023) pic.twitter.com/VhjLi51iXv — Indiana Cross Country + Track & Field (@IndianaXCTF) March 2, 2023

Women’s Shot Put | 🥉 KHAYLA DAWSON 🥉



Dawson hits a mark of 17.31m (56’ 9.5”) to place third! pic.twitter.com/GBwEeC74d7 — Indiana Cross Country + Track & Field (@IndianaXCTF) February 29, 2020

Відповідно до поліцейських заяв, вона розповіла слідчим, що заснула на задньому сидінні машини та прокинулася від страху, коли Кемпбелл відкинувся назад і спробував вчинити сексуальне насильство над нею.

Поліцейські заявили, що вона зізналася в ударі ножем у шию Кемпбелла через домагання від нього, але слідчі встановили, що вона взяла ніж зі своєї кухні, коли викликала Uber.

Після вбивства Хейла залишила тіло в полі. А потім поїхала на вкраденій машині назад до своєї квартири.

Під час обшуку квартири Доусон, поліція знайшла брелок ключів від машини жертви, захований у коробці з простирадлами для сушарки в пральні, а його гаманець був захований у ланч-боксі на кухонній шафі.

У документах зазначено, що Кемпбелла знайшли з численними ножовими пораненнями в області голови та обличчя, а також кількома оборонними пораненнями лівої руки.

Колишню спортсменку заарештували в понеділок вдень і вона залишалася у в'язниці округу Ель-Пасо без права внесення застави. Вона має з'явитися до суду наступного тижня.

27-річна Доусон була зіркою зі штовхання ядра в NCAA. У червні 2024-го вона змагалася в кваліфікації чемпіонату США, щоб у складі збірної поїхати на Олімпіаду до Парижа.