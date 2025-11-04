Колишня членкиня збірної США вбила водія таксі і вкрала його авто
27-річну штовхальницю ядра Хайлу Доусон звинувачують у вбивстві 38-річного водія Uber Джеремі Кемпбелла 26 жовтня після того, як пізно ввечері того ж дня вона викликала таксі до своєї квартири в окрузі Ель-Пасо, штат Колорадо.
Про це пише СBSnews.com. Деталі додає Dailymail.co.uk.
За даними офісу шерифа округу Ель-Пасо, Хайлу Доусон заарештували за звинуваченнями у вбивстві першого ступеня, пограбуванні за обтяжуючих обставин, крадіжці транспортних засобів другого ступеня та фальсифікації речових доказів.
За даними офісу шерифа, поліцейські розслідували повідомлення про зникнення чоловіка з району Сімаррон-Гіллз, яке сталося близько 3:45 ранку в понеділок. Батько Кемпбелла повідомив слідчим, що Кемпбелл був водієм Uber, але не відповідав на дзвінки від своєї родини і зазвичай не не затримувався на роботі. У Джеремі була паралізована права частина тіла.
За даними поліції, Доусон була ідентифікована як останній клієнт Кемпбелла за допомогою даних про спільні поїздки, і вона спочатку сказала поліції, що він відвіз її до друга, перш ніж змінити свої слова, сказавши, що хоче покататися.
Відповідно до поліцейських заяв, вона розповіла слідчим, що заснула на задньому сидінні машини та прокинулася від страху, коли Кемпбелл відкинувся назад і спробував вчинити сексуальне насильство над нею.
Поліцейські заявили, що вона зізналася в ударі ножем у шию Кемпбелла через домагання від нього, але слідчі встановили, що вона взяла ніж зі своєї кухні, коли викликала Uber.
Після вбивства Хейла залишила тіло в полі. А потім поїхала на вкраденій машині назад до своєї квартири.
Під час обшуку квартири Доусон, поліція знайшла брелок ключів від машини жертви, захований у коробці з простирадлами для сушарки в пральні, а його гаманець був захований у ланч-боксі на кухонній шафі.
У документах зазначено, що Кемпбелла знайшли з численними ножовими пораненнями в області голови та обличчя, а також кількома оборонними пораненнями лівої руки.
Колишню спортсменку заарештували в понеділок вдень і вона залишалася у в'язниці округу Ель-Пасо без права внесення застави. Вона має з'явитися до суду наступного тижня.
27-річна Доусон була зіркою зі штовхання ядра в NCAA. У червні 2024-го вона змагалася в кваліфікації чемпіонату США, щоб у складі збірної поїхати на Олімпіаду до Парижа.