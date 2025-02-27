Зірка Ман Сіті став жертвою переслідувань містичного "цілителя"
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне став потерпілим у справі про переслідування з боку 78-річного чоловіка, який видавав себе за "цілителя".
Про це повідомляє видання L'equipe.
Судовий розгляд розпочався в Бельгії, де з’ясувалося, що псевдолікар неодноразово надсилав футболісту листи та навіть приходив до його дому, пропонуючи допомогу у лікуванні травм.
Де Брейне не єдиний, хто постраждав від дій самозванця. Ще одна жертва, 40-річна жінка, якій обвинувачений обіцяв зцілення за 500 євро, також подала до суду.
Перша судова аудієнція відбулася 24 квітня, де представники Де Брюйне підтвердили його статус потерпілого. Основний розгляд справи запланований на 11 червня.
Цього сезону на рахунку 33-річного хавбека збірної Бельгії 18 матчів у межах АПЛ, в яких він відзначився 2 голами та 6 асистами.
Раніше повідомлялося, що зірковий півзахисник Манчестер Сіті близький до переходу в клуб МЛС.