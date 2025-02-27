Зірка Ман Сіті став жертвою переслідувань містичного "цілителя"

Де Брейне з дружиною

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне став потерпілим у справі про переслідування з боку 78-річного чоловіка, який видавав себе за "цілителя".

Про це повідомляє видання L'equipe.

Судовий розгляд розпочався в Бельгії, де з’ясувалося, що псевдолікар неодноразово надсилав футболісту листи та навіть приходив до його дому, пропонуючи допомогу у лікуванні травм.

Де Брейне не єдиний, хто постраждав від дій самозванця. Ще одна жертва, 40-річна жінка, якій обвинувачений обіцяв зцілення за 500 євро, також подала до суду.

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Перша судова аудієнція відбулася 24 квітня, де представники Де Брюйне підтвердили його статус потерпілого. Основний розгляд справи запланований на 11 червня.

Цього сезону на рахунку 33-річного хавбека збірної Бельгії 18 матчів у межах АПЛ, в яких він відзначився 2 голами та 6 асистами.

Раніше повідомлялося, що зірковий півзахисник Манчестер Сіті близький до переходу в клуб МЛС.