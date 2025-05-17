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Ексгравець Баварії та Інтера потрапив до лікарні

Руслан Травкін — 17 травня 2025, 11:41
Ексгравець Баварії та Інтера потрапив до лікарні
Лусіо
Instagram lucio_l3

Колишній захисник Баварії, Інтера та збірної Бразилії Лусіо потрапив до лікарні через опіки, отримані в результаті побутової травми.

Про це повідомляє Sport.de.

Зараз 47-річний чоловік перебуває під наглядом фахівців лікарні в місті Бразиліа. Чемпіон світу 2002 року при свідомості.

Лусімар да Сілва Феррейра перейшов до Леверкузена у 2001 році, а через три роки перейшов до Баварії. З 2009 до 2012 виступав за Інтер. Також був на контракті з Ювентусом і низкою бразильських клубів. За збірну Бразилії захисник провів 105 матчів і забив 4 голи.

Нагадаємо, леверкузенський Баєр відкритий до пропозицій щодо півзахисника Флоріана Вірца, але з Баварії буде просити солідну суму компенсації. 

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