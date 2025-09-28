Українська правда
Сушкевич: Росія чинила тиск на делегатів Генасамблеї МПК

Олег Дідух — 28 вересня 2025, 23:07
Валерій Сушкевич
Укрінформ

Глава Національного паралімпійського комітету (НПК) України Валерій Сушкевич прокоментував рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) про поновлення в правах російських параспортсменів.

Слова Сушкевича наводить Суспільне спорт.

"Ганебне рішення. Я б сказав, катастрофічне рішення для світової спортивної спільноти — відновити права Росії, країни-вбивці, під час участі в паралімпійських змаганнях.

Деякі делегати Генасамблеї підійшли до мене і сказали конфіденційно: Валерію, до нас в офіс НПК прийшли представники посольства РФ і чинили тиск, аби ми підтримали це рішення. Тому тиск на делегатів Генеральної Асамблеї був", – заявив Сушкевич.

Нагадаємо, 27 вересня під час Генеральної асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) було ухвалене рішення про повне відновлення членства Росії в МПК.

