Сушкевич: Росія чинила тиск на делегатів Генасамблеї МПК

Глава Національного паралімпійського комітету (НПК) України Валерій Сушкевич прокоментував рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) про поновлення в правах російських параспортсменів.

Слова Сушкевича наводить Суспільне спорт.

"Ганебне рішення. Я б сказав, катастрофічне рішення для світової спортивної спільноти — відновити права Росії, країни-вбивці, під час участі в паралімпійських змаганнях.

Деякі делегати Генасамблеї підійшли до мене і сказали конфіденційно: Валерію, до нас в офіс НПК прийшли представники посольства РФ і чинили тиск, аби ми підтримали це рішення. Тому тиск на делегатів Генеральної Асамблеї був", – заявив Сушкевич.