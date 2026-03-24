Українська правда
Чемпіон Інше

Сумоїст Аонішікі: Тепер я розумію, що таке розчарування

Руслан Травкін — 24 березня 2026, 16:12
Данило Аонішікі Явгусишин
tokyo-sports.co.jp

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин прокоментував свій виступ на Haru Basho, який завершив із показником 7-8 – найгірший результат за кар'єру.

Його слова передає Tokio Sports Web. Деталі додає Nikkansports.com.

Він висловився про першу поразку за кар'єру від йокозуни Хошорю.

"Добре, що я зміг потрапити всередину, але погано, що я не міг продовжувати атакувати".

Данило каже, що провал стався через особисту невдачу на дохйо, а не психологію.

"Це був не стільки тиск, скільки те, що я не зміг показати себе справжнього".

Через слабкий виступ Явгусишин отримує кадобан (попередження). Якщо на наступному турнірі він покаже маке-коші (7-8 та гірше), то втратить ранг озекі. Утім, він має стриманий оптимізм.

"Я пережив щось, чого ніколи раніше не переживав. Я зрозумів, що таке таке розчарування, і я хочу стати сильнішим, щоб мені не довелося проходити через це знову.

Я зроблю все можливе на наступному турнірі".

Нагадаємо, колишній йокозуна Кісеносато також вірить, що Аонішікі покращить свої результати. 

