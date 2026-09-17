Аонішікі відреагував на скандальну поразку під час турніру Aki Basho

Данило Аонішікі Явгусишин поступився японцю Хакунофуджі під час 4 дня турніру Aki Basho. Українець програв за правилом "Dead Body".

У коментарі для Nikkan Sports він заявив, що приймає рішення судді.

"Суперник діяв дуже швидко. Я намагався реагувати, але не зміг. Залишається лише прийняти результат. Суперник був дуже вправним.

Я діяв як завжди, але в підсумку програв, тому з завтрашнього дня хочу повністю переналаштуватися", – сказав він.

Шині-тай ("Dead body") – буквально означає "мертве тіло" або "тіло, що помирає", цей термін використовується для опису борця, який не першим упав, але не мав шансів на перемогу.

Данило не впав, але перебував за межами кола, що й надало судді право зарахувати йому поразку.

Раніше легенди сумо похвалили українського сумоїста за його успішний старт на токійському турнірі.